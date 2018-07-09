В Самаре купят 535 подарочных наборов конфет за 344 тысячи рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет муниципальный «Центр информационно-хозяйственного обеспечения». Тендер разбит на 2 части.
К каждому набору есть свои требования, как по оформлению, так и по составу. Согласно техзаданию, в 500 коробок нужно будет положить не менее 21 конфеты 6 различных форм. Три из них должны иметь круглую форму, быть украшены барельефом из белого шоколада и полноцветным изображением достопримечательностей региона. Предусмотрена различная начинка - шоколадный крем с добавлением вафель и изюма, трюфели белые молочные и с кокосом, ореховый крем с добавлением фундука, карамель, орехи и изюм в темном шоколаде. Коробку для этих конфет нужно изготовить из картона. На крышке - герб Самары, 7 достопримечательностей и классическая надпись «Ах, Самара-городок». Стоимость такого подарка — 480 рублей.
Остальные 35 наборов конфет будут стоить почти в 6 раз дороже - 2965 рублей. Каждую коробку нужно изготовить из липы, основание и крышку соединить декоративным замком. Внутри - не менее 55 конфет различной формы, минимум с 10 видами начинки. Исполнитель обязуется отправлять конфеты партиями в течение одного дня по заявке заказчика. Поставки будут продолжаться до конца этого года.
|
«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество
Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» выставило на продажу свое имущество. С молотка должны уйти производственный корпус со всем оборудованием, гараж для спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, пишет «СитиТрафик». Итоги торгов будут подведены 16 августа. Объекты расположены по адресу: город …
|
10 мая 2018, 04:11
|
АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»
Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. …
|
9 апреля 2018, 10:20
|
В Британии продают дом художника Джона Констебля
|
15 марта 2018, 03:57
|
В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»
|
19 января 2018, 01:16
|
47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости
|
27 декабря 2017, 09:03
|
Тольяттинские кондитеры заработают на помадке
Кондитерская фабрика «СлаСти» решила расширить производство. Для проекта выбрана территория опережающего развития «Тольятти». Владельцы фабрики готовы принять на работу более 170 новых сотрудников, которые будут выпускать конфеты помадные, вафли с начинкой и бисквиты. Также кондитеры хотят выпускать больше зефира. Инвестиции …
|
1 ноября 2017, 03:42
|
Сладкая жизнь: Конфеты молодости и счастья создали ученые из Германии
Немецкие ученые заявили о создании особых конфет, которые, как утверждается, дарят молодость и счастье. Продукция скоро должна появиться в продаже.
|
11 сентября 2017, 09:20
|
3000 за килограмм: в Самаре создали конфеты, которые не портят фигуру
|
2 июня 2017, 10:37