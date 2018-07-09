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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» выставило на продажу свое имущество. С молотка должны уйти производственный корпус со всем оборудованием, гараж для спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, пишет «СитиТрафик». Итоги торгов будут подведены 16 августа. Объекты расположены по адресу: город 
10 мая 2018, 04:11
АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

АСВ выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка»

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. 

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В Британии продают дом художника Джона Констебля

В Британии продают дом художника Джона Констебля

200-летний особняк оценили более чем в 5 миллионов долларов.
15 марта 2018, 03:57
В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»

В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»

7-этажное нежилое здание площадью около 3000 квадратных метров и земельный участок под ним на 879 квадратных метров находятся в Ленинском районе Самары.
19 января 2018, 01:16
47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости

47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости

В Тольятти самым популярным новогодним подарком для близких станут конфеты и другие сладости - их приготовили 47% горожан, выяснила служба исследований HeadHunter. Косметику и парфюмерию выбрали 39 процентов, товары для дома - 30, а алкоголь - 13 процентов. Меньше всего 

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Тольяттинские кондитеры заработают на помадке

Тольяттинские кондитеры заработают на помадке

Кондитерская фабрика «СлаСти» решила расширить производство. Для проекта выбрана территория опережающего развития «Тольятти».   Владельцы фабрики готовы принять на работу более 170 новых сотрудников, которые будут выпускать конфеты помадные, вафли с начинкой и бисквиты. Также кондитеры хотят выпускать больше зефира. Инвестиции 

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Сладкая жизнь: Конфеты молодости и счастья создали ученые из Германии

Сладкая жизнь: Конфеты молодости и счастья создали ученые из Германии

Немецкие ученые заявили о создании особых конфет, которые, как утверждается, дарят молодость и счастье. Продукция скоро должна появиться в продаже.
Ученые из Гамбурга разработали уникальные конфеты, которые способствуют продлению жизни. Входящие в их состав какао-бобы, поясняют специалисты, богаты фенилэтиламином и 

11 сентября 2017, 09:20
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3000 за килограмм: в Самаре создали конфеты, которые не портят фигуру

Факультет пищевых производств СамГТУ презентовал новую разработку - конфеты исключительно из натуральных компонентов.

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2 июня 2017, 10:37
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