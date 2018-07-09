47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости В Тольятти самым популярным новогодним подарком для близких станут конфеты и другие сладости - их приготовили 47% горожан, выяснила служба исследований HeadHunter. Косметику и парфюмерию выбрали 39 процентов, товары для дома - 30, а алкоголь - 13 процентов. Меньше всего …