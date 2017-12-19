В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.
В рамках визита в Самару Дед Мороз также побывал на базе ФК «Крылья Советов», где во время ЧМ-2018 года будет жить одна из сборных-участниц. Дед Мороз пробил несколько 11-метровых ударов в ворота, которые защищали юные голкиперы из Центра подготовки футболистов. Сказочный гость отметил, что во время чемпионата он будет «одним из самых активных болельщиков».
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