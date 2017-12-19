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В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре этой зимой зальют 119 катков общей площадью около 17 тысяч квадратных метров. Более половины ледовых площадок уже готовы для массового катания. Остальные подготовят в ближайшее время. Катки, доступные для всех, есть в 64 дворах, возле 35 школ, также 
22 декабря 2017, 09:12
Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в субботу, в 8:30. В пятницу, 22 декабря, Самарское речное пассажирское предприятие объявило дату октрытия ледовой переправы Самара – Проран - Рождествено. Суда на воздушной подушке начнут курсировать по маршруту 
22 декабря 2017, 08:52
Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Кировском районе Самары при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:02. В поселке Зубчаниновка на улице Александра Невского загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 

22 декабря 2017, 10:31
Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.

«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
Для «Самара Арены» купят унитазы и телевизоры за 500 млн рублей

Для «Самара Арены» купят унитазы и телевизоры за 500 млн рублей

Для нового стадиона «Самара Арена» закупят телевизоры, унитазы и скамейки для игроков, говорится в сообщении на портале госзакупок. Сразу 8 тендеров на поставку специализированных товаров для оснащения мундиальных спортобъектов объявило Федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». Итоговая сумма по всем лотам 

21 декабря 2017, 07:03
Стадион «Самара Арена» для ЧМ сдадут в первом квартале 2018 года

Стадион «Самара Арена» для ЧМ сдадут в первом квартале 2018 года

Стадион «Самара Арена» для матчей ЧМ-2018 года сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство России официально перенесло сроки сдачи шести стадионов для ЧМ-2018. Помимо «Самара Арены», скорректированы сроки по строительству спортобъектов в 
21 декабря 2017, 02:14
В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити

В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити

В Самарской области фасады 37 домов разрешат украсить граффити, соответствующий конкурс проектов объявил региональный Фонд капитального ремонта. Всего будет определено три команды, которые займутся росписью зданий. Прием заявок начался 20 декабря. Конкурс проведут, если на него будет подано не менее 

21 декабря 2017, 12:05
В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?

«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.

«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. 
21 декабря 2017, 09:23
К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками

К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками

Правительство поручило главам городов-организаторов ЧМ-2018 по футболу решить проблемы свалок и бродячих собак. Возможно, для этого властям потребуется построить дополнительные пункты передержки и центры временного содержания животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам. По данным Всероссийского зоозащитного движения, на улицах 
19 декабря 2017, 08:09
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.
Прежде всего, эксперты советуют проанализировать сложившуюся на рынке ситуацию. С этой целью надо не полениться провести время в интернете, изучить цены и предлагаемые 

18 декабря 2017, 12:06
В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева

В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева

В Самаре начали украшать главную новогоднюю елку на площади Куйбышева. Её высота – более 20 метров, вес - больше 3,5 тонны. По данным чиновников, гирлянда, которой украшают новогоднее дерево, экономична по энергопотреблению, а значит, не создаст значительной нагрузки на сети 
6 декабря 2017, 11:43
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