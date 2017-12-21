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Для «Самара Арены» купят унитазы и телевизоры за 500 млн рублей
Для нового стадиона «Самара Арена» закупят телевизоры, унитазы и скамейки для игроков, говорится в сообщении на портале госзакупок. Сразу 8 тендеров на поставку специализированных товаров для оснащения мундиальных спортобъектов объявило Федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». Итоговая сумма по всем лотам …
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21 декабря 2017, 07:03
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В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити
В Самарской области фасады 37 домов разрешат украсить граффити, соответствующий конкурс проектов объявил региональный Фонд капитального ремонта. Всего будет определено три команды, которые займутся росписью зданий. Прием заявок начался 20 декабря. Конкурс проведут, если на него будет подано не менее …
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21 декабря 2017, 12:05
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К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками
Правительство поручило главам городов-организаторов ЧМ-2018 по футболу решить проблемы свалок и бродячих собак. Возможно, для этого властям потребуется построить дополнительные пункты передержки и центры временного содержания животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам. По данным Всероссийского зоозащитного движения, на улицах …
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19 декабря 2017, 08:09
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В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку
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19 декабря 2017, 01:10
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Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена»
Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена». Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подало сразу 7 исков в арбитраж Самарской области к ПСО «Казань». Надзорное ведомство намерено привлечь компанию Равиля Зиганшина к административной ответственности за …
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15 декабря 2017, 06:24
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Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз
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15 декабря 2017, 10:15
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Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»
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14 декабря 2017, 02:58
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На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков
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4 декабря 2017, 02:09
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Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
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4 декабря 2017, 01:12