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Материалы по теме:

Для «Самара Арены» купят унитазы и телевизоры за 500 млн рублей

Для «Самара Арены» купят унитазы и телевизоры за 500 млн рублей

Для нового стадиона «Самара Арена» закупят телевизоры, унитазы и скамейки для игроков, говорится в сообщении на портале госзакупок. Сразу 8 тендеров на поставку специализированных товаров для оснащения мундиальных спортобъектов объявило Федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». Итоговая сумма по всем лотам 

21 декабря 2017, 07:03
В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити

В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити

В Самарской области фасады 37 домов разрешат украсить граффити, соответствующий конкурс проектов объявил региональный Фонд капитального ремонта. Всего будет определено три команды, которые займутся росписью зданий. Прием заявок начался 20 декабря. Конкурс проведут, если на него будет подано не менее 

21 декабря 2017, 12:05
К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками

К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками

Правительство поручило главам городов-организаторов ЧМ-2018 по футболу решить проблемы свалок и бродячих собак. Возможно, для этого властям потребуется построить дополнительные пункты передержки и центры временного содержания животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам. По данным Всероссийского зоозащитного движения, на улицах 
19 декабря 2017, 08:09
В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена»

Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена»

Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена». Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подало сразу 7 исков в арбитраж Самарской области к ПСО «Казань». Надзорное ведомство намерено привлечь компанию Равиля Зиганшина к административной ответственности за 

15 декабря 2017, 06:24
Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз

Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз

Президент России Владимир Путин провел свою ежегодную большую пресс-конференцию, 13-ю по счету. На этот раз рекорд длительности она не поставила и шла 3 часа 40 минут. Однако аккредитовано на мероприятие было самое большое количество журналистов - 1640 человек. Вопросы смогли 

15 декабря 2017, 10:15
Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

В Сети опубликованы новые фотографии со стадиона «Самара Арена». В том числе снимки внутренних помещений. Рабочие завершают черновую отделку и принялись за чистовую. Подходят к концу монтажные работы на куполе, сообщается на странице города-организатора ЧМ-2018 в соцсети twitter.

«На 
14 декабря 2017, 02:58
На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

В Самаре завершена установка всех элементов козырьков на стадионе «Самара Арена». Об этом в понедельник, 4 декабря, в соцсети Twitter сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна 
4 декабря 2017, 02:09
Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

В Самаре завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена». В работах в рамках акции «Живи, лес» участвовали более трех тысяч человек.

«В период с 25 сентября  по 24 ноября 2017 года лес в границах ул. Дальней (планируемой пешеходной зоны к стадиону) и 

4 декабря 2017, 01:12
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