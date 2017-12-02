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В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи
Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.
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30 ноября 2017, 11:54
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В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи
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29 ноября 2017, 05:06
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В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети
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29 ноября 2017, 02:05
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Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер
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28 ноября 2017, 03:37
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В Самаре товарный поезд переехал «Приору»
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15 октября 2017, 05:01
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Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП
В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в автоугоне.
По версии стражей порядка, подозреваемый проходил мимо дома на улице Енисейской и увидел свою знакомую. Девушка сидела в иномарке, слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней.
Через некоторое время девушка решила …
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4 июня 2017, 05:12
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В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета
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3 июня 2017, 02:14
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Пьяный самарец избил креслом свою жену
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31 января 2017, 11:36
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В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»
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29 января 2017, 03:28
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Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой
Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.
«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии …
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18 января 2017, 01:42
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Новое жесткое ДТП в Сызрани: столкнулись «четверка» и «Приора» (есть фото)
Еще одно серьезное ДТП произошло в Сызрани сегодня утром. Как передает портал «Маленькая Сызрань», примерно в 9:30 на улице Образцовской в районе АЗС СНП столкнулись «четверка» и «Приора». По словам очевидцев, обе вазовские легковушки двигались в попутном направлении от …
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28 августа 2016, 12:18
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АвтоВАЗ выпустил 900-тысячную «Приору»
Сегодня, 26 мая, тольяттинский автогигант выпустил юбилейный 900-тысячный автомобиль «Лада Приора».
Авто вышло в кузове седана с «автоматом», климатической и мультимедийной системами, АБС и двумя подушками безопасности.
В этом году АвтоВАЗ планирует модернизировать «Приору», у машины появится новая цветовая гамма …
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26 мая 2015, 05:17