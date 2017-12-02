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Материалы по теме:

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

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30 ноября 2017, 11:54
В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи

В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи

В среду, 29 ноября, в Самаре на улице Пензенской временно встали трамваи. Прямо на путях произошло ДТП. Погрузчик разбил легковой автомобиль Lada Priora.

«ДТП на трамвайных путях. Пензенская 52. Водитель погрузчика при выезде со двора не пропустил «Приору». Наблюдалась 
29 ноября 2017, 05:06
В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

Во вторник, 28 ноября под Самарой произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе ДТП. Примерно в 10:30 в Красноярском районе на дороге у поселка Мирный, ведущей от трассы М-5 «Урал» в Ульяновск, столкнулись две иномарки – Volkswagen 

29 ноября 2017, 02:05
Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер

Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер

В понедельник, 27 ноября, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Рено Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер. Полицейские предоставили фото с места происшествия

Авария произошла на территории Сергиевского района около 11 утра. Машиной управлял 39-летний мужчина, ехавший со 
28 ноября 2017, 03:37
В Самаре товарный поезд переехал «Приору»

В Самаре товарный поезд переехал «Приору»

29-летний водитель на «Приоре» решил пересечь ЖД-пути вне зоны переезда. Однако легковушка застряла на рельсах.
15 октября 2017, 05:01
Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП

Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП

В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в автоугоне.

По версии стражей порядка, подозреваемый проходил мимо дома на улице Енисейской и увидел свою знакомую. Девушка сидела в иномарке, слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней.

Через некоторое время девушка решила 

4 июня 2017, 05:12
В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета

В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета

Сотрудники Росгвардии Самарской области задержали гражданина, который решил пострелять на улице. Инцидент случился во дворе одного из домов по улице Елизарова в Кировском районе.
 
По предварительной версии, подозреваемый - ранее судимый 50-летний местный житель - переделал сигнальный пистолет для 

3 июня 2017, 02:14
Пьяный самарец избил креслом свою жену

Пьяный самарец избил креслом свою жену

21-летний житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей жене. Инцидент произошел в октябре 2016 года в селе Васильевка. 
31 января 2017, 11:36
В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»

В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»

Вчера, 28 января, около 21:00 на пересечении Московского шоссе с улицей Советской Армии сгорел автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП 163» соцсети «ВКонтакте».
 
Как утверждает владелец «Лады Приоры», в пути следования он заметил дым из-под капота, после чего свернул 
29 января 2017, 03:28
Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.

«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии 

18 января 2017, 01:42
Новое жесткое ДТП в Сызрани: столкнулись «четверка» и «Приора» (есть фото)

Новое жесткое ДТП в Сызрани: столкнулись «четверка» и «Приора» (есть фото)

Еще одно серьезное ДТП произошло в Сызрани сегодня утром. Как передает портал «Маленькая Сызрань», примерно в 9:30 на улице Образцовской в районе АЗС СНП столкнулись «четверка» и «Приора». По словам очевидцев, обе вазовские легковушки двигались в попутном направлении от 
28 августа 2016, 12:18
АвтоВАЗ выпустил 900-тысячную «Приору»

АвтоВАЗ выпустил 900-тысячную «Приору»

Сегодня, 26 мая, тольяттинский автогигант выпустил юбилейный 900-тысячный автомобиль «Лада Приора».
Авто вышло в кузове седана с «автоматом», климатической и мультимедийной системами, АБС и двумя подушками безопасности.
В этом году АвтоВАЗ планирует модернизировать «Приору», у машины появится новая цветовая гамма 
26 мая 2015, 05:17
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