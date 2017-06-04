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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета

В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета

Сотрудники Росгвардии Самарской области задержали гражданина, который решил пострелять на улице. Инцидент случился во дворе одного из домов по улице Елизарова в Кировском районе.
 
По предварительной версии, подозреваемый - ранее судимый 50-летний местный житель - переделал сигнальный пистолет для 

3 июня 2017, 02:14
Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России

Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России

В первом квартале 2017-го наиболее угоняемым в России транспортным средством признан Hyundai Solaris. Об этом говорят результаты исследования, проведенного среди отечественных страховых компаний.
По словам экспертов, в данное время именно эта модель чаще других идет на автозапчасти. Вместе с тем, 

30 мая 2017, 03:48
Где чаще угоняют автомобили?

Где чаще угоняют автомобили?

Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
Самой угоняемой 

21 апреля 2017, 12:17
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Российские страховщики составили рейтинг наиболее популярных у автоугонщиков марок автомобилей. Как выяснилось, в 2016 году чаще других жертвами злоумышленников становились Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.
По сведениям «Росгосстраха», самой «востребованной» маркой автомобильных воров по-прежнему считается Toyota. Далее в рейтинге расположились 

27 марта 2017, 09:55
Пьяный самарец избил креслом свою жену

Пьяный самарец избил креслом свою жену

21-летний житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей жене. Инцидент произошел в октябре 2016 года в селе Васильевка. 
31 января 2017, 11:36
Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году

Российские эксперты составили список автомобилей, которые пользуются повышенным вниманием со стороны угонщиков. Эти данные были получены с учетом статистики  ГИБДД, а также российских страховых компаний.
В 2016 году чаще других угоняли такие модели, как Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia 

25 января 2017, 01:09
Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.

«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии 

18 января 2017, 01:42
В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь

В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь

41-летний житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. Жертвой преступления стала 16-летняя дочь подозреваемого.
9 января 2017, 03:02
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