В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в автоугоне.
По версии стражей порядка, подозреваемый проходил мимо дома на улице Енисейской и увидел свою знакомую. Девушка сидела в иномарке, слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней.
Через некоторое время девушка решила отлучиться. Она оставила ключи в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник. Мужчина пересел на водительское сиденье и уехал. Однако около одного из домов по Георгия Димитрова он не справился с управлением, допустив столкновение с другим автомобилем.
В это же время в полицию обратился владелец угнанного авто – 48-летний самарец. Он рассказал, что ключи от машины попросила у него знакомая. Однако спустя некоторое время она позвонила и сказала, что иномарка пропала.
В отношении автоугонщика возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Медосвидетельствование показало наличие опьянения у мужчины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Как выяснили полицейские, ранее он привлекался к уголовной ответственности.
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