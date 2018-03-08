"ТЕРРА" поздравляет всех женщин с самым весенним праздником!

Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта Готовясь к Международному женскому дню, российские пользователи в этом году тратят меньше средств на покупку в интернет-магазинах косметики, парфюмерии и украшений. Об этом говорят эксперты «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета».

Как отмечают авторы исследования, пользователи стремились экономить, имея возможность заблаговременно сделать покупки …