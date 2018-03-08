Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с праздником 8 Марта! Весны в душе, солнца в сердце, радости в глазах, цветов в руках, счастья, любви и хорошего настроения!
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В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка
Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, …
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9 марта 2017, 10:16
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"ТЕРРА" поздравляет всех женщин с самым весенним праздником!
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8 марта 2017, 09:17
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Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта
Администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлению женщин с 8 марта: например, сделать это в стихотворной форме. Одним из первых откликнулся на призыв глава Кировской области Игорь Васильев (на фото): он прочитал в местном драмтеатре стихи собственного сочинения. Руководитель …
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7 марта 2017, 03:12
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Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта
Готовясь к Международному женскому дню, российские пользователи в этом году тратят меньше средств на покупку в интернет-магазинах косметики, парфюмерии и украшений. Об этом говорят эксперты «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета».
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7 марта 2017, 01:13