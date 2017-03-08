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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта

Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта

Администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлению женщин с 8 марта: например, сделать это в стихотворной форме. Одним из первых откликнулся на призыв глава Кировской области Игорь Васильев (на фото): он прочитал в местном драмтеатре стихи собственного сочинения. Руководитель 

7 марта 2017, 03:12
Анонс программы «Тотальный футбол» на 7 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» на 7 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

- Начали с поражения - "Крылья Советов" в первом матче весенней части чемпионата России крупно уступили московскому "Локомотиву".

- Следующий матч - с "Уфой": представляем соперника "Крыльев" по 19-му туру.

- Местами 

7 марта 2017, 01:23
Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта

Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта

Готовясь к Международному женскому дню, российские пользователи в этом году тратят меньше средств на покупку в интернет-магазинах косметики, парфюмерии и украшений. Об этом говорят эксперты «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета».
Как отмечают авторы исследования, пользователи стремились экономить, имея возможность заблаговременно сделать покупки 

7 марта 2017, 01:13
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле 

7 марта 2017, 09:58
Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта

Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта

Сегодня, 6 марта, в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
 
Плюсы и минусы жизни в пластике. В России снова заговорили об отказе от наличных расчетов.

Принципы невезения. Почему льготникам не достаются положенные по закону лекарства?!

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6 марта 2017, 04:09
В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

Если сейчас в обычном киоске стоимость одной розы варьируется до 150 до 200 рублей за штуку, то в праздничные дни она обычно дорожает до трехсот-четырехсот. При этом на специализированных базах за один такой цветок в среднем просят около 80 рублей. 

6 марта 2017, 12:54
В Самаре прошел XXI футбольный турнир на призы телерадиокомпании «ТЕРРА»

В Самаре прошел XXI футбольный турнир на призы телерадиокомпании «ТЕРРА»

В честь дня защитника Отечества в Самаре прошел традиционный, 21-й футбольный турнир на призы телерадиокомпании «ТЕРРА». Для многих юных спортсменов он становится стартом профессиональной карьеры. И на этот раз страсти на поле кипели совсем не детские.

Мальчишкам всего по 10-11 лет, 

28 февраля 2017, 08:42
В Самаре состоялся фестиваль швейцарской кухни

В Самаре состоялся фестиваль швейцарской кухни

«Маленькая страна с большим сердцем» пригласила самарцев на ужин для настоящих эстетов и гурманов. При поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА» впервые в Самаре и Тольятти состоялся фестиваль национальной швейцарской кухни. Идея создать атмосферу альпийских лугов и горных вершин на самарской земле принадлежит 

27 февраля 2017, 04:33
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