|
Губернатор сочинил стихотворение к 8 марта
Администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлению женщин с 8 марта: например, сделать это в стихотворной форме. Одним из первых откликнулся на призыв глава Кировской области Игорь Васильев (на фото): он прочитал в местном драмтеатре стихи собственного сочинения. Руководитель …
|
7 марта 2017, 03:12
|
Анонс программы «Тотальный футбол» на 7 марта
|
7 марта 2017, 01:23
|
Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта
Готовясь к Международному женскому дню, российские пользователи в этом году тратят меньше средств на покупку в интернет-магазинах косметики, парфюмерии и украшений. Об этом говорят эксперты «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета».
|
7 марта 2017, 01:13
|
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта
К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …
|
7 марта 2017, 09:58
|
Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта
|
6 марта 2017, 04:09
|
В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза
|
6 марта 2017, 12:54
|
В Самаре прошел XXI футбольный турнир на призы телерадиокомпании «ТЕРРА»
|
28 февраля 2017, 08:42
|
В Самаре состоялся фестиваль швейцарской кухни
«Маленькая страна с большим сердцем» пригласила самарцев на ужин для настоящих эстетов и гурманов. При поддержке телерадиокомпании «ТЕРРА» впервые в Самаре и Тольятти состоялся фестиваль национальной швейцарской кухни. Идея создать атмосферу альпийских лугов и горных вершин на самарской земле принадлежит …
|
27 февраля 2017, 04:33