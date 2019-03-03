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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Женщина-водитель погибла под Большой Глушицей в ДТП с КамАЗом

Женщина-водитель погибла под Большой Глушицей в ДТП с КамАЗом

Как сообщает МВД по Самарской области, 2 марта 41-летний водитель на KIA Rio ехал со стороны Самары в направлении села Большая Глушица. На 87 километре трассы он не справился с управлением и столкнулся Chevrolet NIVA под управлением 33-летней женщины. Вазовский 
3 марта 2019, 02:44
В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами

В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами

В субботу, 2 марта, в Октябрьске произошла массовая авария в переулке Кирпичный. Девушка, управлявшая иномаркой Hyundai Creta, спускалась вниз со стороны трассы в направлении города. По дороге она догнала двигавшийся впереди нее Renault Sandero, столкнулась с ним, но ее машина 
3 марта 2019, 08:53
У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
 
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной 
2 марта 2019, 09:56
Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге

Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге

Вечером, 1 марта в Сызрани произошло ДТП. В районе ТЦ «Океан» автоледи за рулем вазовской «двенадцатой» решила свернуть налево, на улицу Макаренко. В это время наперерез легковушке двигался «КамАЗ». Женщина попыталась «проскочить» перед грузовиком, но маневр не удался. В итоге 
2 марта 2019, 11:28
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