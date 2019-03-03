Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 51-летний таксист на Hyundai Solaris ехал по бульвару Ленина от Ленинградской в сторону Баныкина. На нерегулируемом перекрестке Ленина/Баныкина, находясь на второстепенной дороге, автомобилист не уступил ехавшему по "главной" Chevrolet Lacetti и столкнулся с ним.
В результате аварии пострадала 2-летняя пассажирка такси, находившаяся на заднем пассажирском сиденье слева без детского удерживающего устройства, в сопровождении обоих родителей. Малышку на скорой доставили детскую городскую больницу №1.
В МВД отмечают, что авария случилась в условиях снегопада и наличии на проезжей части рыхлого снега толщиной менее 5 см.
|
Женщина-водитель погибла под Большой Глушицей в ДТП с КамАЗом
|
3 марта 2019, 02:44
|
В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами
|
3 марта 2019, 08:53
|
У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5
Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной …
|
2 марта 2019, 09:56
|
Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге
|
2 марта 2019, 11:28
Мы Вам перезвоним!