Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала …