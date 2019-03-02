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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 01.03.2019 
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В пятницу, 1 марта, произошла крупная дорожная авария в Тольятти - сотрудникам ГИБДД даже пришлось временно ограничить движение со стороны Автозаводского района. Около полудня в Зеленой зоне столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3. На место аварии выехали оперативные службы. Как 
1 марта 2019, 02:57
Баня сгорела в четверг в Сызрани

Баня сгорела в четверг в Сызрани

Вечером, 28 февраля крупный пожар произошел в Сызрани. В 22:00 поступило сообщение о том, что на улице Хабаровской загорелась баня, расположенная рядом с домом №18. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Для тушения огня привлекли 20 человек и 6 
1 марта 2019, 10:37
Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Жители Сызрани засняли очаровательную белку в Юго-Западном районе города. Удивительно, но пушистая красотка не пугается мужчины с камерой, а с удовольствием позирует и лакомится семечками, которые рассыпали по ее кормушке. Автор видео - житель Сызрани Василий Артюшин частенько снимает ролики 
28 февраля 2019, 05:31
Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, 

28 февраля 2019, 10:34
В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. 
27 февраля 2019, 02:43
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
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