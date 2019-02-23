Вчера, 22 февраля, сотрудницы ГАИ Жигулевска, представитель общественного совета при территориальном ОВД и волонтеры из Дома молодежных организаций создали "женский патруль".
Девушки вышли на «большую дорогу», чтобы поздравить мужчин с наступающим праздником – Днем защитником Отечества. «Девушки в форме» устроили настоящую «охоту» на водителей-мужчин. «Договориться» ни у кого не получилось. Все автомобилисты уехали с
Вручая символичные подарки, организаторы акции напомнили автомобилистам о соблюдении ПДД, призывали их к осторожности на дорогах и внимании за рулем, а также помнить, что дома всегда с теплом их ждут родные и близкие люди!
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