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В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с
Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.
Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть …
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1 марта 2019, 09:10
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками
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1 марта 2019, 08:06
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В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, …
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28 февраля 2019, 09:14
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В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве
В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело …
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28 февраля 2019, 03:26
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В Тольятти пройдет Startup Tour
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28 февраля 2019, 07:19
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Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день
В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения …
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27 февраля 2019, 11:26
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90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы
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26 февраля 2019, 10:29
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Безнадзорный скот: Под Сызранью пассажирский поезд Пермь-Адлер сбил 12 коров
Сегодня, 8 сентября, в Самарской области недалеко от поселка Новогубинск, что в Сызранском районе, пассажирский поезд Пермь–Адлер сбил 12 коров. Животные были на железнодорожных путях. Десять коров погибли на месте происшеставия, две получили травмы.
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8 сентября 2017, 02:21
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В Башкирии корова насмерть забодала пастуха
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23 мая 2017, 02:14
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В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара
Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению …
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20 октября 2016, 10:14
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Walt Disney может выкупить Twitter
Претендентом на покупку социальный сети Twitter стала всемирно известная компания – мировой гигант индустрии развлечений Walt Disney Co. Об этом сообщило агентство «Блумберг». Журналисты ссылаются на источники, знакомые с ситуацией.
Официального подтверждения от «Твиттера» или от компании «Уолт Дисней» о заключении …
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27 сентября 2016, 11:40
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В хозяйствах Самарской области за 7 месяцев произведено 276 тысяч тонн молока
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25 августа 2016, 02:25
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Из-за кризиса россияне стали покупать более дешевые товары - ВЦИОМ
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19 августа 2015, 02:34
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Криштиану Роналду купил в Нью-Йорке апартаменты за 18,5 млн долларов
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18 августа 2015, 02:56
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