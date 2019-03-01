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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.

Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть 
1 марта 2019, 09:10
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

Перед судом в Новокуйбышевске предстал 35-летний мужчина, которого подозревали в заведомо ложном ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, в августе 2018 года он «набрался», позвонил в экстренную службу «112» и заявил, что взорвет дом №17а на улице Островского. 
1 марта 2019, 08:06
В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, 
28 февраля 2019, 09:14
В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело 
28 февраля 2019, 03:26
В Тольятти пройдет Startup Tour

В Тольятти пройдет Startup Tour

Тольятти на два дня, 14 и 15 марта, станет местом проведения масштабного проекта Open Innovations Startup Tour. Он направлен на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов и проводится в российских городах и странах СНГ с 2011 года. В 
28 февраля 2019, 07:19
Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения 
27 февраля 2019, 11:26
90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы

90 млрд рублей в этом году потратит РЖД на локомотивы

РЖД до конца 2019 года потратит почти 90 млрд рублей на обновление локомотивного парка, сообщает официальный сайт перевозчика. Всего в рамках инвестиционной программы хотят закупить 674 локомотива. То есть каждая единица техники обойдется госконцерну примерно в 130 млн. Наибольшее количество 
26 февраля 2019, 10:29
Безнадзорный скот: Под Сызранью пассажирский поезд Пермь-Адлер сбил 12 коров

Безнадзорный скот: Под Сызранью пассажирский поезд Пермь-Адлер сбил 12 коров

Сегодня, 8 сентября, в Самарской области недалеко от поселка Новогубинск, что в Сызранском районе, пассажирский поезд Пермь–Адлер сбил 12 коров. Животные были на железнодорожных путях. Десять коров погибли на месте происшеставия, две получили травмы.
Как выяснилось, машинист, выезжая из-за поворота, 

8 сентября 2017, 02:21
В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

45-летний мужчина скончался после удара в грудь, который ему нанесло животное.
23 мая 2017, 02:14
В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению 

20 октября 2016, 10:14
Walt Disney может выкупить Twitter

Walt Disney может выкупить Twitter

Претендентом на покупку социальный сети Twitter стала всемирно известная компания – мировой гигант индустрии развлечений Walt Disney Co. Об этом сообщило агентство «Блумберг». Журналисты ссылаются на источники, знакомые с ситуацией.

Официального подтверждения от «Твиттера» или от компании «Уолт Дисней» о заключении 

27 сентября 2016, 11:40
В хозяйствах Самарской области за 7 месяцев произведено 276 тысяч тонн молока

В хозяйствах Самарской области за 7 месяцев произведено 276 тысяч тонн молока

В Самарской области по итогам 7 месяцев 2016 года во всех хозяйствах произведено 276 тысяч тонн молока. По информации регионального минсельхоза прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2%.
Средний надой молока от 1 коровы в сельхозорганизациях губернии 

25 августа 2016, 02:25
Из-за кризиса россияне стали покупать более дешевые товары - ВЦИОМ

Из-за кризиса россияне стали покупать более дешевые товары - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения после проведенного в конце июля опроса выяснил: соотечественники начали переходить на более дешевые аналоги привычных товаров. За последние семь месяцев доля таких покупателей увеличилась на 10% - с 22 до 32%. Еще 21% так поступает 
19 августа 2015, 02:34
Криштиану Роналду купил в Нью-Йорке апартаменты за 18,5 млн долларов

Криштиану Роналду купил в Нью-Йорке апартаменты за 18,5 млн долларов

Нападающий ФК «Реал» Криштиану Роналду решил вложиться в дорогую недвижимость - он приобрел помещение площадью более 230 кв. метров на верхнем этаже Башни Трампа, что на Пятой авеню. Покупка обошлась футболисту в 16,7 млн евро, или же 18,5 млн долларов.
18 августа 2015, 02:56
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