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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

Самарским силовикам поступила информация, что в одном из городских торговых центров сработала "тревожная кнопка". Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что одна гражданка пыталась украсть из магазина товары.
По версии сотрудников, женщина пыталась вынести продукты питания, постельное белье и посуду 

23 мая 2017, 12:25
В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

Вчера, 21 мая, около 3 -х часов часу ночи на станции Чапаевск Куйбышевской железной дороги 20-летняя студентка музыкального училища пыталась залезть на вагон-цистерну.
 
Девушка полезла на нее, чтобы сделать селфи, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура. На станции она была вместе 

22 мая 2017, 08:38
В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

Правоохранители устанавливают детали смертельного происшествия на железной дороге в Чапаевске. В результате инцидента погибла девушка.
По предварительной информации, трагедия произошла около трех часов ночи на станции Чапаевск. Девушка залезла на вагон-цистерну железнодорожного состава, получила удар током и упала на землю.

22 мая 2017, 12:10
На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

24-летний водитель стал осуществлять разворот с обочины и не пропустил Renault Sandero. В результате столкновения его автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
22 мая 2017, 11:30
В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В канадском городе Ричмонд произошел необычный случай с участием морского льва. Животное приблизилось к берегу, схватило находившуюся там девочку за платье и утянуло ее в воду. Об инциденте рассказали зарубежные агентства.
Свидетели разместили в интернете кадры случившегося. Как следует из 

22 мая 2017, 09:06
В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

Сегодня, 20 мая, примерно в 3:50 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 34-летний водитель эвакуатора Hyundai двигался со стороны улицы Киевской в направлении Мичурина. При 
20 мая 2017, 04:09
В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».
 
Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его 
19 мая 2017, 03:55
Две фуры столкнулись на трассе М-5 в Башкирии

Две фуры столкнулись на трассе М-5 в Башкирии

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Башкирии. В Туймазинском районе столкнулись две фуры.
На место аварии прибыли представители МЧС, врачи скорой, полиция. Как отмечается, на 1341 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП есть пострадавшие.
В соцсетях 

15 мая 2017, 05:22
Калорийная трасса: на дороге Оренбург – Уфа грузовик со сгущенкой попал в аварию

Калорийная трасса: на дороге Оренбург – Уфа грузовик со сгущенкой попал в аварию

В соцсетях размещена информация о дорожно-транспортном происшествии на участке дороги Уфа – Оренбург. По словам свидетелей аварии, под завязку набитый сгущенкой большегруз влетел в отбойник.
По предварительной версии, у транспортного средства на спуске лопнуло колесо. В итоге водитель потерял управление. 

11 мая 2017, 05:12
В Башкирии фура влетела в пассажирскую «Газель»

В Башкирии фура влетела в пассажирскую «Газель»

На трассе в Башкирии случилось крупное дорожно-транспортное происшествие. Только чудом авария не привела к человеческим жертвам.
Все произошло на трассе М-5 близ населенного пункта Сим по направлению к башкирской столице. Согласно предварительным сведениям, у направлявшегося из Казахстана большегруза отказали тормоза, 

10 мая 2017, 10:03
В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии стало причиной гибели троих человек. Смертельные травмы получили водители ВАЗ 2110 и «Лада Калина», а также пассажир последнего автомобиля. Еще один пассажир госпитализирован с серьезными ранениями, сообщают региональные СМИ со ссылкой 

30 марта 2017, 12:22
В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

В Самарской области коровы заразились опасным вирусом с Мадагаскара

Опасное заболевание "нодулярный дерматит" выявили в Шигонском районе Самарской области. В одном из хозяйств заразились коровы. Геном вируса обнаружен в четырех пробах, сообщили в среду, 19 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Это заболевание, впервые зафиксированное на Мадагаскаре, приводит к отслоению 

20 октября 2016, 10:14
В хозяйствах Самарской области за 7 месяцев произведено 276 тысяч тонн молока

В хозяйствах Самарской области за 7 месяцев произведено 276 тысяч тонн молока

В Самарской области по итогам 7 месяцев 2016 года во всех хозяйствах произведено 276 тысяч тонн молока. По информации регионального минсельхоза прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2%.
Средний надой молока от 1 коровы в сельхозорганизациях губернии 

25 августа 2016, 02:25
В Самаре коровы пасутся рядом с «Колизеем»!!! (есть фото)

В Самаре коровы пасутся рядом с «Колизеем»!!! (есть фото)

Сегодня, 15 мая, в социальных сетях появилось фото коров, которые пасутся возле самарского торгового центра «Колизей». По крайней мере, три взрослых буренки и один теленок в сопровождении пастуха неторопливо передвигалась по зеленой лужайке. Откуда типично сельские животные взялись в таком 
15 мая 2016, 03:29
ГУП

ГУП "Велес" закупит коров на 24,6 млн рублей

Государственное унитарное предприятие "Самарский центр развития животноводства "Велес" готово заплатить более 24 миллионов 600 тысяч рублей за поставку крупного рогатого скота. Как сообщается в сопроводительной документации на портале госзакупок, оно намерено поддержать отечественного производителя.
Речь идет о поставке 270 коров 
17 марта 2016, 04:14
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