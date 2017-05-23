Нетипичное чрезвычайное происшествие в Башкирии. Близ населенного пункта Староуртаево был обнаружен труп пастуха, которого убила корова.
По предварительным сведениям, 45-летний мужчина скончался после удара в грудь, который ему нанесло животное. Об этом рассказывают региональные агентства со ссылкой на управление СК России по республике.
От удара у мужчины разорвалось легкое, врачи также зафиксировали ушиб сердца. 45-летний пастух от полученных травм скончался на месте. Уже назначена экспертиза для официального определения причин смерти.
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25 августа 2016, 02:25
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15 мая 2016, 03:29
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Речь идет о поставке 270 коров …
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17 марта 2016, 04:14