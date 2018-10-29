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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию -  ее решили перенести на площадку около музея Алабина. 
 
- Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, департаментом разработана концепция ее переноса на 
29 октября 2018, 03:27
Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза

Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза

Сегодня, 27 октября, около 13:00 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании в самарской школе №28 по улице Мориса Тореза, 115. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники пожарной охраны и МЧС.

Несколько пожарных в газодымозащитном костюмах продолжают бороться 
27 октября 2018, 03:23
Около «АвтоВАЗа» пламя уничтожило Toyota RAV 4

Около «АвтоВАЗа» пламя уничтожило Toyota RAV 4

В понедельник, 22 октября, произошел пожар на улице Заставной в Тольятти, напротив медсанчасти «АвтоВАЗа». Сигнал о возгорании поступил дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 16:24. На место событий выезжали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали три единицы техники.
23 октября 2018, 09:54
49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре

49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре

Сообщение о крупном пожаре на улице Братьев Коростелевых поступило на пульт оперативного дежурного в начале шестого утра. На место ЧП оперативно были направлено пожарное подразделение - 49 человек личного состава на 12 спецмашинах. Выяснилось, что по указанному адресу загорелись сараи, 

21 октября 2018, 04:51
Криминальная драма в Самарской области: мужчина уничтожил дом сестер из-за наследства

Криминальная драма в Самарской области: мужчина уничтожил дом сестер из-за наследства

Суд Безенчукского района рассмотрел уголовное дело 61-летнего мужчины, которого обвиняли в поджоге чужого имущества. Криминальная история началась днем 16 июня, когда мужчина поджег мешок из-под сахара и поролоновую губку и положил их на ватный матрас на диване в кухне. После 
17 октября 2018, 10:10
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