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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста
В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали …
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29 октября 2018, 05:06
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В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых
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29 октября 2018, 04:38
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В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина
Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию - ее решили перенести на площадку около музея Алабина.
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29 октября 2018, 03:27
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Школа №28 загорелась в Самаре на Мориса Тореза
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27 октября 2018, 03:23
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Около «АвтоВАЗа» пламя уничтожило Toyota RAV 4
В понедельник, 22 октября, произошел пожар на улице Заставной в Тольятти, напротив медсанчасти «АвтоВАЗа». Сигнал о возгорании поступил дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 16:24. На место событий выезжали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали три единицы техники.
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23 октября 2018, 09:54
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49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре
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21 октября 2018, 04:51
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Криминальная драма в Самарской области: мужчина уничтожил дом сестер из-за наследства
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17 октября 2018, 10:10