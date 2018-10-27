Сегодня, 27 октября, около 13:00 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании в самарской школе №28 по улице Мориса Тореза, 115. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники пожарной охраны и МЧС.
Несколько пожарных в газодымозащитном костюмах продолжают бороться с огнём. По предварительным данным, возгорание возникло в одном из классных кабинетов. Примерно в 13:30 сообщили о локализацию пожара.
«Пожарная сигнализация сработала своевременно, находившиеся в здании люди немедленно покинули помещение. На месте происшествия работают пожарники и МЧС, также там находятся представители гор- и райадминистрации», - заявляют в мэрии областного центра
В момент пожара в школе находились один педагог и один ученик. Остальные дети тоже учились в субботу, но к обеду уже успели разойтись по домам. Пострадавших нет.
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