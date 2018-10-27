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Материалы по теме:

Около «АвтоВАЗа» пламя уничтожило Toyota RAV 4

Около «АвтоВАЗа» пламя уничтожило Toyota RAV 4

В понедельник, 22 октября, произошел пожар на улице Заставной в Тольятти, напротив медсанчасти «АвтоВАЗа». Сигнал о возгорании поступил дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 16:24. На место событий выезжали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали три единицы техники.
23 октября 2018, 09:54
49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре

49 человек тушили жилой дом на Братьев Коростелевых в Самаре

Сообщение о крупном пожаре на улице Братьев Коростелевых поступило на пульт оперативного дежурного в начале шестого утра. На место ЧП оперативно были направлено пожарное подразделение - 49 человек личного состава на 12 спецмашинах. Выяснилось, что по указанному адресу загорелись сараи, 

21 октября 2018, 04:51
Криминальная драма в Самарской области: мужчина уничтожил дом сестер из-за наследства

Криминальная драма в Самарской области: мужчина уничтожил дом сестер из-за наследства

Суд Безенчукского района рассмотрел уголовное дело 61-летнего мужчины, которого обвиняли в поджоге чужого имущества. Криминальная история началась днем 16 июня, когда мужчина поджег мешок из-под сахара и поролоновую губку и положил их на ватный матрас на диване в кухне. После 
17 октября 2018, 10:10
В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В ночь на понедельник, 15 октября, тушили пожар в одной из квартир на Монгоре в Сызрани. О возгорании стало известно в 3:22, на место событий выехали три спецавтомобиля и 11 сотрудников оперативного ведомства. Оказалось, в одной из квартир дома № 
15 октября 2018, 12:09
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