NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к Международной космической станции после 2019 года, однако обсуждение такой возможности до сих пор продолжается, говорится на сайте Американского космического агентства NASA.