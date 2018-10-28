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Материалы по теме:

В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»

В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»

В среду, 17 октября, в РКЦ «Прогресс» состоится заседание аварийной комиссии по разбору аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ».В мероприятии примут участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику — генеральные конструкторы Московского института теплотехники и 
17 октября 2018, 09:24
Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару

Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару

Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала 

15 октября 2018, 01:27
РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок", пишут региональные СМИ. В ближайшее время входящее в Союзмаш России предприятие намерено завершить сертификацию судна и начать предлагать его заказчикам. Получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни 

14 августа 2018, 10:54
NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом

NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом

США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к Международной космической станции после 2019 года, однако обсуждение такой возможности до сих пор продолжается, говорится на сайте Американского космического агентства NASA.
14 июля 2016, 09:55
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