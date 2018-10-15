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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области следователи проводят проверку из-за гибели местной жительницы и ее несовершеннолетнего сына. Тела 41-летней женщины и 13-летнего мальчика нашли в пятницу, 5 октября, рано утром в квартире на улице Строителей в поселке Мирный. Состояние трупов не указывало на 

8 октября 2018, 12:49
В Самаре возбудили дело из-за гибели рабочих при взрыве на заводе

В Самаре возбудили дело из-за гибели рабочих при взрыве на заводе

Следственный отдел по Красноглинскому району Самары возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек» из-за гибели   рабочих на авиационном заводе. 
 
Напомним, что примерно в 12:00 31 августа на территории обособленного предприятия «Винтай» ПАО «Кузнецов» 
4 сентября 2018, 01:24
РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок", пишут региональные СМИ. В ближайшее время входящее в Союзмаш России предприятие намерено завершить сертификацию судна и начать предлагать его заказчикам. Получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни 

14 августа 2018, 10:54
Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области

Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области

22 августа в Самарской области произошел несчастный случай при разгрузочных работах около асфальтобетонного завода в поселке Преображенка. Во время разгрузки кузов самосвала завалился набок прямо на кабину стоящего рядом с ним КАМАЗа. В этот момент на водительском месте в грузовике 
23 августа 2018, 09:33
Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Советский межрайонный следственный отдел выясняет подробности уголовного дела, которое завели на жителя Самары. Мужчину подозревают в том, что он предложил стать посредником при передаче взятки.

По версии следствия, 18 августа примерно с 15:20 до 15:40 мужчина пообещал выступить посредником 
20 августа 2018, 12:56
Старт самарской ракеты с кораблем «Союз-2» отложили до ноября

Старт самарской ракеты с кораблем «Союз-2» отложили до ноября

Запуск самарской ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз-2», запланированный на 23 сентября, перенесен ориентировочно на 1 ноября, сообщает российский Центр управления полетами. Дата носит уведомительный характер, подчеркивают в ЦУПе, окончательное решение - за госкомиссией Роскосмоса. Дополнительные проверки космического аппарата не выявили 

21 сентября 2016, 04:54
NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом

NASA: США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом

США не планируют продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к Международной космической станции после 2019 года, однако обсуждение такой возможности до сих пор продолжается, говорится на сайте Американского космического агентства NASA.
14 июля 2016, 09:55
«Самарские коммунальные системы» требуют 16 миллионов рублей у РКЦ «Прогресс»

«Самарские коммунальные системы» требуют 16 миллионов рублей у РКЦ «Прогресс»

ООО «Самарские коммунальные системы» начинает новый судебный спор с самарским ракетно-космическим центром «Прогресс». Ресурсоснабжающая организация в арбитражном суде Самарской области требует взыскать с одного из крупнейших производителей космических аппаратов более 16 миллионов рублей. Дата рассмотрения иска по существу пока не 

7 июня 2016, 03:11
Российские двигатели РД-181 для ракеты Antares успешно прошли испытания в США, есть фото и видео

Российские двигатели РД-181 для ракеты Antares успешно прошли испытания в США, есть фото и видео

31 мая компания Orbital АТК провела второе испытание ракеты-носителя среднего класса Antares, оснащенной двигателями российского производства РД-181. Тридцатисекундный наземный огневой тест прошел успешно. В ближайшие две недели команда инженеров будет изучать полученные данные, чтобы подтвердить соответствие заявленным параметрам. В случае 
1 июня 2016, 10:56
Запуск самарского «Союза» с экипажем МКС прошел успешно

Запуск самарского «Союза» с экипажем МКС прошел успешно

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз ТМА-13М» благополучно запущена к Международной космической станции, сообщает Роскосмос. Стыковка с МКС состоялась сегодня, 29 мая, в 5:44. На орбиту оправился экипаж в составе командира корабля россиянина Максима Сураева и двух бортинженеров - астронавта 

29 мая 2014, 03:13
На космодроме «Байконур» состоялся успешный запуск самарской ракеты «Союз-ФГ»

На космодроме «Байконур» состоялся успешный запуск самарской ракеты «Союз-ФГ»

В ночь на 26 марта с космодрома «Байконур» состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» производства «ЦСКБ-Прогресс». Космический аппарат вывел на орбиту пилотируемый модуль «Союз ТМА-12М» с тремя членами экипажа: космонавтами-испытателями Александром Скворцовым и Олегом Артемьевым и астронавтом NASA Стивеном Свонсоном. Выпускаемые 

26 марта 2014, 11:35
Олимпийский факел успешно отправился в космос на самарской ракете

Олимпийский факел успешно отправился в космос на самарской ракете

Утром 7 ноября с космодрома «Байконур» осуществлен успешный «олимпийский» запуск ракеты «Союз-ФГ» производства «ЦСКБ-Прогресс», который является членом крупнейшей общественной организации страны - Союза Машиностроителей России.

Как сообщает пресс-служба самарского предприятия, космический аппарат доставит на МКС экипаж, в который вошли командир Михаил 

7 ноября 2013, 11:14
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