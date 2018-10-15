Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала с космодрома Байконур, однако на 123 секунде полета сработала система аварийного спасения и спускаемый аппарат с экипажем - космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом отделился от носителя. В Роскосмосе заявили что, скорее всего, в момент отделения произошло столкновение частей первой ступени со второй, в результате чего она получила повреждения. Устанавливать причины ЧП будет госкомиссия, в частности ее специалисты поднимут документацию в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс». Потерпевший аварию "Союз-ФГ" был изготовлен здесь в апреле 2016 года. Следственый комитет России возбудил уголовное дело по 216 статье уголовного кодекса «нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» по факту аварии космического корабля "Союз МС-10".
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