Адвокаты топ-менеджера РКЦ "Прогресс" оспаривают законность обыска в ее доме Речь о начальнике финансового управления ракетно-космического центра "Прогресс" Светлане Кирилиной. Напомним, что топ-менеджера и ее коллег подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к хищению у Роскосмоса крупной суммы денег. По предварительным оценкам, речь идет о миллиарде рублей. По версии …