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Материалы по теме:

Стала известна причина крушения ракеты «Союз-ФГ»

Стала известна причина крушения ракеты «Союз-ФГ»

31 октября стала известна причина падения ракеты «Союз-ФГ» во время старта с космодрома Байконур. Ее озвучил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. По его словам, инцидент случился из-за нештатной работы датчика, отвечающего за разделение первой и второй ступеней 
31 октября 2018, 02:07
Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару

Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару

Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала 

15 октября 2018, 01:27
Адвокаты топ-менеджера РКЦ

Адвокаты топ-менеджера РКЦ "Прогресс" оспаривают законность обыска в ее доме

Речь о начальнике финансового управления ракетно-космического центра "Прогресс" Светлане Кирилиной. Напомним, что топ-менеджера и ее коллег подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к хищению у Роскосмоса крупной суммы денег. По предварительным оценкам, речь идет о миллиарде рублей. По версии 

14 декабря 2016, 09:17
Старт самарской ракеты с кораблем «Союз-2» отложили до ноября

Старт самарской ракеты с кораблем «Союз-2» отложили до ноября

Запуск самарской ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз-2», запланированный на 23 сентября, перенесен ориентировочно на 1 ноября, сообщает российский Центр управления полетами. Дата носит уведомительный характер, подчеркивают в ЦУПе, окончательное решение - за госкомиссией Роскосмоса. Дополнительные проверки космического аппарата не выявили 

21 сентября 2016, 04:54
С космодрома Плесецк запущен самарский

С космодрома Плесецк запущен самарский "Союз" со спутником “Глонасс”

На космодроме “Плесецк” в Архангельской области состоялся успешный запуск ракеты-носителя “Союз-2.1б” со спутником “Глонасс-М”. Ранее все старты аппаратов ГЛОНАСС проводились с Байконура ракетами тяжелого класса “Протон”. Принятие спутника на управление средствами наземного автоматизированного комплекса запланировано на 15 июня. Напомним, ракеты 

15 июня 2014, 09:59
В Роскосмосе появится служба внутреннего контроля

В Роскосмосе появится служба внутреннего контроля

Глава Федерального космического агентства Олег Остапенко распорядился создать новую отраслевую структуру - службу внутреннего контроля Роскосмоса. Спецподразделение займется борьбой с коррупцией и растратами на предприятиях отрасли. Ревизоры получат доступ во все ведомственные организации. Среди них и входящее в Союз машиностроителей 

11 июня 2014, 02:20
Запуск самарского «Союза» с экипажем МКС прошел успешно

Запуск самарского «Союза» с экипажем МКС прошел успешно

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз ТМА-13М» благополучно запущена к Международной космической станции, сообщает Роскосмос. Стыковка с МКС состоялась сегодня, 29 мая, в 5:44. На орбиту оправился экипаж в составе командира корабля россиянина Максима Сураева и двух бортинженеров - астронавта 

29 мая 2014, 03:13
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