В кулуарах самарского завода "Прогресс", погрязшего в скандалах и уголовных делах, заведенных на топ-менеджеров предприятия, обсуждают, кто же должен взять на себя ответственность за октябрьское крушение ракеты-носителя «Союз-ФГ». Напомним, накануне появилась информация, что причины ЧП установлены. Как рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, инцидент случился из-за нештатной работы датчика, отвечающего за разделение первой и второй ступеней носителя.
«Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению второй ступени», - пояснил Крикалев.
В ракетно-космическом центре "Прогресс" официально эту информацию пока не комментируют, но собирали датчик именно там. Впрочем, как стало известно ТЕРРЕ из собственных источников, сотрудники завода склоняются к тому, что деталь была повреждена при последующей сборке ракеты на Байконуре. И якобы этому уже даже есть какие-то подтверждения.
Напомним, ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз-МС» потерпела крушение 11 октября. На борту находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Капсула с ними успешно катапультировалась, и оба члена экипажа остались целыми и невредимыми. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.
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