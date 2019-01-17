Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП В четверг днем, 17 января, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. 20-летний водитель на иномарке Chevrolet Aveo ехал по Южному шоссе. В районе дома № 51а он не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с …