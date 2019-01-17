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Материалы по теме:

Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. 
17 января 2019, 07:14
В блогах: УК

В блогах: УК "ЖКС". Муки ада для самарских водителей

"Вот так сейчас выглядит дорога в нашем дворе, - пожаловался в "ФБ" самарец Ян Налимов. - С начала года замечательная УК "ЖКС" ни разу не чистила снег. Мы звонили, наш старший по дому к ним приходил и требовал. В 
17 января 2019, 06:19
Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

В четверг днем, 17 января, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. 20-летний водитель на иномарке Chevrolet Aveo ехал по Южному шоссе. В районе дома № 51а он не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с 
17 января 2019, 05:52
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега на 9-летнего мальчика

В Самаре начата доследственная проверка из-за схода снега с крыши на ребенка. Напомним, что 15 января на улице Садовой в областной столице рабочие чистили крыши от снега. В какой-то момент снежная масса обрушилась на 9-летнего мальчика и нанесла ему травмы. 
17 января 2019, 05:09

"Это кооперация": В правительстве области прокомментировали информацию о вхождении «Прогресса» в ракетный холдинг Роскосмоса

Разъяснения дал глава Минпромторга Самарской области Михаил Жданов.
 
«В настоящее время речи об объединении завода «Прогресс» и Центра им. Хруничева не идет. Стоит вопрос о производственной кооперации между предприятиями при создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РНСТК) «Енисей». Самарский «Прогресс» обеспечит 

12 января 2019, 03:09
На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

Самарский РКЦ «Прогресс» со второго квартала 2019 года сделает штатными особые меры контроля при сборке ракет-носителей, введенные после аварии «Союза-ФГ». Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. По его словам, «в настоящее время сборка всех пакетов идет по отдельному техническому 
22 ноября 2018, 10:27
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, 
12 ноября 2018, 10:00
Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Дмитрия Баранова руководителем РКЦ «Прогресс»

Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Дмитрия Баранова руководителем РКЦ «Прогресс»

Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс». Такое решение утвердил наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос». Ранее Баранов временно исполнял обязанности генерального директора предприятия. Дмитрий Баранов родился в 1970 году в Куйбышеве, в 1994 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Ракетостроение". 
29 октября 2018, 10:54
В трех районах Коми ожидают падения ступеней ракеты «Союз-2»

В трех районах Коми ожидают падения ступеней ракеты «Союз-2»

Завтра, 17 ноября, с космодрома "Плесецк" Архангельской области должен быть запущен ракетоноситель "Союз-2". Резервный день для старта назначен на 18 ноября.

Об этом сегодня заявил глава минприроды Республики Коми Роман Полшведкин на еженедельном заседании кабмина. Чиновник предупредил, что в область 
16 ноября 2015, 10:27
Сверхтяжелую ракету-носитель в России начнут создавать на базе самарской

Сверхтяжелую ракету-носитель в России начнут создавать на базе самарской "Энергии"

При создании новой сверхтяжелой ракеты будет использоваться опыт, полученный при создании ракеты «Энергия» и космического комплекса «Энергия-Буран» в целом. Об этом заявил президент и генеральный конструктор РКК «Энергия» Виталий Лопота, пишет "Взгляд". По его словам, технические характеристики, достигнутые в этой 

14 июля 2014, 10:09
Запуск ракеты-носителя

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" самарского завода "ЦСКБ-Прогресс" перенесут на 2014 год

Запуск новой ракеты-носителя "Союз-2.1в" производства самарского завода "ЦСКБ-Прогресс" с блоком выведения "Волга" и студенческим спутником "Аист" на борту перенесен на 2014 год. По сообщению Минобороны РФ, будет проведено ещё несколько испытаний. Напомним, запуск ракеты уже откладывался в начале октября.
26 декабря 2013, 03:39
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