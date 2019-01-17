В этом году самарский ракетно-космический центр "Прогресс" планирует обеспечить чуть больше 20-ти пусковых кампаний. Об этом рассказал новый генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. К слову сказать, в этом качестве он впервые общался с журналистами. Дмитрий Баранов прокомментировал слухи о слиянии "Прогресса" с другими предприятиями отрасли, а также возможные сокращения персонала. Минувший год для РКЦ "Прогресс", да и для всех, кто интересуется отечественной космонавтикой, пожалуй, запомнится первым за несколько десятилетий неудачным пилотируемым пуском.
Гендиректор предприятия Дмитрий Баранов напомнил, что 100% надежности достигнуть невозможно в принципе. Причины аварии установлены, и сделаны соответствующие выводы. Таким образом, в 2018-м РКЦ провел 16 пусковых кампаний, одна завершилась неудачей. По итогам года оборот предприятия составил чуть меньше 30 миллиардов рублей, размер чистой прибыли господин Баранов озвучивать не стал, но заверил, что она заметная. В 2019-м число запусков будет больше и может составить от 20 до 22-х. Это связано с программами по запуску космических аппаратов, а не с производственными возможностями завода. Начнется активная работа над ракетой-носителем среднего класса "Союз-5", идет договорная кампания с подрядчиками, по графику первый запуск запланирован на 2022 год. Участие в другом проекте - создание сверхтяжелой ракеты-носителя уже породило массу слухов. В том числе и то, что РКЦ "Прогресс" объединят с другими предприятиями отрасли. Дмитрий Баранов, в очередной раз подтвердил, что это не соответствует действительности.
- В соответствии с указом президента назначено два исполнителя работ по сверхтяжелому классу. Головным исполнителем по комплексу, то есть по всему комплексу, куда входит ракета, космические аппараты, разгонный блок, техничка, старт, головной за это в целом - это называется комплекс. За это головное - РКК Энергия. В этом же указе прописано, что головным исполнителем по ракете-носителю является РКЦ Прогресс, - рассказал генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.
Сверхтяжелая ракета должна быть готова в 2028 году. В остальном работа идет по плану. В 2019-м запустят последние 4 носителя "Союз-ФГ" на которых до последнего момента осуществляли пилотируемые полеты. Дальше их будут выполнять с помощью ракет "Союз 2.1а" с цифровой системой управления. Правда, первый старт такого носителя с космическим кораблем "Союз МС", запланированный на сентябрь, будет беспилотным.
- Мы, как и технические специалисты с РКК Энергия решили, что будет хорошо, если полетит полностью пилотируемый корабль. Он один в один как обычный, но без людей, будет загружен обычными грузами, как грузовик Прогресс. Это позволить проверить все системы и избежать каких-то возможных неприятностей, - отметил генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.
Поскольку космическая тематика для РКЦ "Прогресс" является основной, а само предприятие - это акционерное общество, руководству приходится заниматься оптимизацией производства. В частности вся, не связанная с запусками, деятельность дает в обороте считанные проценты, но при этом не всегда рентабельна. Например, на производстве шприцев занято около 200 человек, часть уйдет по соглашению сторон, часть займет другие вакансии, оставшихся сократят. Однако, отказываться от социальных программ, существующих на РКЦ, пока не собираются. Напомним, предприятие входит в одну из крупнейших общественных организаций страны - "Союз машиностроителей России".