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Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах

Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. Острое нарушение мозгового кровообращения или, как его еще называют "мозговой удар", по данным Всемирной организации здравоохранения - одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Болезни системы кровообращения есть как минимум 
29 октября 2018, 10:44
В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения 34-летней Лины Сторожевой. По информациии осведомленного источника, не исключено, что она предпочла скрыться по своей воле — у нее были проблемы, связанные с работой. Однако правоохранители просят всех, кто располагает 
29 октября 2018, 10:07
«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»

«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»

В понедельник, 29 октября, в матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» питерский «Зенит». На игре присутствовали 27 102 зрителя. Хозяева поля уступили лидеру чемпионата с преимуществом в одно очко, матч завершился со счетом 0:1. 
29 октября 2018, 09:44
В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс»

Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс»

Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс». Такое решение утвердил наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает сайт ГК. Ранее Баранов временно исполнял обязанности генерального директора предприятия.
 
Дмитрий Баранов родился в 1970 г. в Куйбышеве, в 1994 г. окончил Самарский 
28 октября 2018, 01:32
В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»

В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»

В среду, 17 октября, в РКЦ «Прогресс» состоится заседание аварийной комиссии по разбору аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ».В мероприятии примут участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику — генеральные конструкторы Московского института теплотехники и 
17 октября 2018, 09:24
Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару

Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару

Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала 

15 октября 2018, 01:27
РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок", пишут региональные СМИ. В ближайшее время входящее в Союзмаш России предприятие намерено завершить сертификацию судна и начать предлагать его заказчикам. Получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни 

14 августа 2018, 10:54
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