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Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах
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29 октября 2018, 10:44
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В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой
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29 октября 2018, 10:07
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«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»
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29 октября 2018, 09:44
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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс». Такое решение утвердил наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает сайт ГК. Ранее Баранов временно исполнял обязанности генерального директора предприятия.
Дмитрий Баранов родился в 1970 г. в Куйбышеве, в 1994 г. окончил Самарский …
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28 октября 2018, 01:32
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В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»
В среду, 17 октября, в РКЦ «Прогресс» состоится заседание аварийной комиссии по разбору аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ».В мероприятии примут участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику — генеральные конструкторы Московского института теплотехники и …
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17 октября 2018, 09:24
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Обломки упавшего «Союза» привезли в Самару
Обломки ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" в воскресенье доставили в Самару на РКЦ "Прогресс". Как сообщает госкорпорация "Роскосмос", в том числе, на основании данных, полученных при их обследовании, комиссия по летным испытаниям сделает выводы о причинах происшествия. Напомню, 11 октября ракета стартовала …
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15 октября 2018, 01:27
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РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»
РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок", пишут региональные СМИ. В ближайшее время входящее в Союзмаш России предприятие намерено завершить сертификацию судна и начать предлагать его заказчикам. Получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни …
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14 августа 2018, 10:54