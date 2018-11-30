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Материалы по теме:

Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах

Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах

Мэрия Самары утвердила регламент предоставления земельных участков для погребения. С заявлением о получении такой муниципальной услуги могут обратиться родственники умершего или его представители. Заявления принимаются в департаменте потребрынка Самары или в МКУ "Ритуал", можно также обратиться через Госуслуги. Напомним, на 
30 ноября 2018, 11:49
Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам

Иностранец узнал, что у него есть сын в Самаре благодаря долгу по алиментам

Необычная история произошла недавно в областной столице. В отделе судебных приставов Октябрьского района было возбуждено исполнительное производство в отношении  мужчины, отца семилетнего ребенка, который находится на попечении государства. По решению суда его  родитель должен был перечислять ребенку ¼ часть зарплаты, 
30 ноября 2018, 11:36
В Самарской области поймали двух нефтеврезчиков

В Самарской области поймали двух нефтеврезчиков

В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Речь идет о попытке похищения нефти. Во вторник, 27 ноября, сотрудники нефтедобывающей компании  в  Сызранском районе нашли несанкционированную врезку. После этого было заведено уголовное дело, и вскоре полицейские задержали двух подозреваемых 
30 ноября 2018, 11:13
В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills

В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он 
30 ноября 2018, 10:58
Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»

Стали известны подробности продажи самарского «Парк Хауса»

В ближайшее время часть самарского торгового центра «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров будет выставлена на торги за 1,5 млрд рублей. Соответствующая запись появилась на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как уже сообщала «Терра», в 
30 ноября 2018, 10:43
В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя

В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя

В четверг рано утром, 29 ноября, в Сызрани загорелся частный дом. Сообщение о пожаре на пересечении улиц Урицкого и Кооперативной поступило дежурному в 7:40. На место событий выехали пять специальных автомобилей и 22 пожарных. Они начали тушение здания, но во 
29 ноября 2018, 09:37
В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

В среду утром, 28 ноября, сотням жителей областной столицы пришлось столкнуться с неожиданной проблемой — на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в районе «Современника» с рельсов сошел трамвай. Он следовал по маршруту № 22 в сторону Постникова оврага. После 
28 ноября 2018, 01:12
В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В ночь на среду, 28 ноября, произошел крупный пожар в областной столице. В 2:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании на улице Рижской в Куйбышевском районе. По данным регионального ГУ МЧС, в отселенном доме на площади 
28 ноября 2018, 10:23
В Самарской области под лед ушла легковушка

В Самарской области под лед ушла легковушка

В воскресенье, 25 ноября, Щучьем затоне у поселка Рубежное в Самарской области нашли провалившийся под лед автомобиль. По словам рыбаков, утонула в водоеме вазовская классика. Очевидцы считают, что водитель и пассажиры машины спаслись. В спасательные службы информация о происшествии не 
27 ноября 2018, 03:10
В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни

В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни

В воскресенье, 25 ноября, в Самаре произошел пожар на Южном шоссе. Около торгового комплекса «Амбар», неподалеку от парковки загорелось кафе восточной кухни. Сигнал поступил в примерно в 11:00. Огонь захватил кровлю точки общепита на площади 20 квадратных метров, сообщили в 
26 ноября 2018, 08:33
Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Стало известно, что площадь пожара в здании на площадке военного городка №3 в областной столице составила 1000 кв. м. Напомним, что сигнал о возгорании поступил в 14:58 22 ноября. Загорелось здание в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая и проспекта 
23 ноября 2018, 08:33
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