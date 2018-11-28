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Материалы по теме:

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» 
28 ноября 2018, 04:45
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Прокуратура Самарской области заступилась за тольяттинского водителя, который получил штраф за то, что пропустил «скорую помощь». Штраф был выписан еще в августе, автомобилист пытался его обжаловать, но безуспешно. В ГИБДД объяснили, что он должен был изначально расположить свою машину на 
28 ноября 2018, 04:31
В Самарской области под лед ушла легковушка

В Самарской области под лед ушла легковушка

В воскресенье, 25 ноября, Щучьем затоне у поселка Рубежное в Самарской области нашли провалившийся под лед автомобиль. По словам рыбаков, утонула в водоеме вазовская классика. Очевидцы считают, что водитель и пассажиры машины спаслись. В спасательные службы информация о происшествии не 
27 ноября 2018, 03:10
В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В Парке металлургов в областной столице усилили патрулирование. Это произошло после истории с нападением на утку. Ранее в соцсетях очевидец рассказал, что по пути домой он приметил в парке охотника с лассо. Мужчина вытащил из озера утку, а затем жестоко 
26 ноября 2018, 05:23
В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика

В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика

Стало известно, что в Сызрани началась доследственная проверка случая, когда на маленького мальчика напала собака. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

Напомним, что в выходные на шестилетнего мальчика, который гулял со своей мамой, набросилась собака, похожая на 
26 ноября 2018, 05:04
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина выуживал рыбу в акватории Волги с помощью «электроудочки», то есть запрещенным орудием лова. Тольяттинец рыбачил в районе села Печерское, ему удалось поймать 64 рыбы различных пород. 
 
26 ноября 2018, 01:16
В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»

В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»

Вечером в четверг, 15 ноября, на проспекте Юных Пионеров в областной столице произошла авария. Судя по фотоснимкам с места ДТП, размещенным очевидцами в соцсетях, трамвай № 24 и легковушка «Лада Приора» столкнулись на путях. Затем один вагон сошел с рельсов, 
16 ноября 2018, 10:22
Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина

Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина

Вчера, 9 ноября, поздно вечером на трамвайных путях по проспекту Ленина произошло ДТП с участием пешехода. На пересечении с улицей Осипенко мужчина попал под трамвай и погиб.
 
По информации областного главка полиции, погибшим оказался 42-летний мужчина. Его по неустановленной 
10 ноября 2018, 04:46
До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

С ноября в областной столице заработает регулярный маршрут до стадиона «Самара Арена»: новую трамвайную ветку на Московском шоссе включили в городскую маршрутную сеть. По словам руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, пока один состав будет ходить раз в 30 минут. 
26 октября 2018, 12:26
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг утром, 6 сентября, произошла крупная авария в областной столице. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе КАМАЗ зажало между двумя трамваями - № 20 и трамваем  без номера от Северного трамвайного депо.

- В результате проишествия практически парализовано 
6 сентября 2018, 10:24
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