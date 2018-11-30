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В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
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30 ноября 2018, 05:20
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Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
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30 ноября 2018, 04:40
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«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
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30 ноября 2018, 03:15
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Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки
В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки. По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, …
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30 ноября 2018, 02:27
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Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
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30 ноября 2018, 02:16
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В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной
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30 ноября 2018, 09:52
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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя
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29 ноября 2018, 09:37
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В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов
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28 ноября 2018, 01:12
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В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей
В Тольятти перенесли на год - до декабря 2020-го срок завершения строительства легкоатлетического манежа, следует из сообщения на портале госзакупок. Повторные торги на возведение объекта объявило областное "Управление капитального строительства". Максимальная цена контракта - почти 484 млн рублей. Деньги …
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22 ноября 2018, 08:37
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В России могут обанкротиться до 20% застройщиков
До 20% застройщиков в ближайшее время могут обанкротиться. К таким выводам пришли эксперты "Центра конъюнктурных исследований" Высшей школы экономики в своём ежеквартальном докладе. Строительная отрасль испытывает серьёзные сложности и остаётся одной из самых проблемных. Улучшение положения девелоперов прогнозируется к середине …
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21 ноября 2018, 11:47
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В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь
Российским дорожникам официально разрешили укладывать асфальт в дождь, снегопад и при температурах до минус 10 градусов. Соответствующую рекомендацию опубликовал Росавтодор. Согласно документу, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков - более 5 миллиметров.
При неблагоприятных условиях следует предварительно …
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15 ноября 2018, 12:07
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Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре
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15 ноября 2018, 09:57