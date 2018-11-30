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В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - 
30 ноября 2018, 05:20
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

В пятницу, 30 ноября, прошло совещание, на котором обсуждалось дальнейшее использование стадиона «Самара Арена» и всего наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории около масштабного спортивного объекта собираются построить три здания - дворец пляжных видов спорта, концертный зал 
30 ноября 2018, 04:40
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

Полицейские из Кинель-Черкасского района раскрыли убийство. В среду, 28 ноября, правоохранителям рассказали, что в доме в селе Кротовка нашли труп 61-летней пенсионерки. Причем, состояние тела говорило о насильственной смерти женщины.   

Оказалось, что днем в тот же день в 
30 ноября 2018, 03:15
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки.  По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, 
30 ноября 2018, 02:27
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной

В Самаре более 80 пожарных тушили пламя в двухэтажке на Трехгорной

В четверг вечером, 29 ноября, произошел пожар в Железнодорожном районе Самары. Сигнал о ЧП поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 20:21. На улице Трехгорной загорелся двухэтажный блочный частный нежилой дом, и пламя повредило одну комнату 
30 ноября 2018, 09:52
В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя

В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя

В четверг рано утром, 29 ноября, в Сызрани загорелся частный дом. Сообщение о пожаре на пересечении улиц Урицкого и Кооперативной поступило дежурному в 7:40. На место событий выехали пять специальных автомобилей и 22 пожарных. Они начали тушение здания, но во 
29 ноября 2018, 09:37
В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

В среду утром, 28 ноября, сотням жителей областной столицы пришлось столкнуться с неожиданной проблемой — на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в районе «Современника» с рельсов сошел трамвай. Он следовал по маршруту № 22 в сторону Постникова оврага. После 
28 ноября 2018, 01:12
В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей

В Тольятти построят легкоатлетический манеж за 484 млн рублей

В Тольятти перенесли на год - до декабря 2020-го срок завершения строительства легкоатлетического манежа, следует из сообщения на портале госзакупок. Повторные торги на возведение объекта объявило областное "Управление капитального строительства". Максимальная цена контракта - почти 484 млн рублей. Деньги 
22 ноября 2018, 08:37
В России могут обанкротиться до 20% застройщиков

В России могут обанкротиться до 20% застройщиков

До 20% застройщиков в ближайшее время могут обанкротиться. К таким выводам пришли эксперты "Центра конъюнктурных исследований" Высшей школы экономики в своём ежеквартальном докладе. Строительная отрасль испытывает серьёзные сложности и остаётся одной из самых проблемных. Улучшение положения девелоперов прогнозируется к середине 
21 ноября 2018, 11:47
В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь

В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь

Российским дорожникам официально разрешили укладывать асфальт в дождь, снегопад и при температурах до минус 10 градусов. Соответствующую рекомендацию опубликовал Росавтодор. Согласно документу, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков - более 5 миллиметров.

При неблагоприятных условиях следует предварительно 
15 ноября 2018, 12:07
Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Стало известно, что за сооружение строят около здания Фабрики-кухни на Ново-Садовой в Самаре. Напомним, что ранее горожане подняли вопрос в соцсетях - они переживали, что у будущего филиала Третьяковской галереи возводят гараж или что-то подобное. Объект находится по соседству с 
15 ноября 2018, 09:57
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