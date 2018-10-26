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Материалы по теме:

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В четверг, 25 октября, в Тольятти под колесами машины оказалась девочка-подросток. В 20:15 23-летний парень ехал на ВАЗ-2107 по Матросова в сторону улицы Лизы Чайкиной. В какой-то момент автомобилист сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со 
26 октября 2018, 02:18
В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области обнаружили две точки, которые посещали исламские радикалы. Одна из них располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. Религиозная группа собиралась без уведомления Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Многие из посетителей 
26 октября 2018, 01:55
Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как 
26 октября 2018, 12:50
«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к матчу с питерским «Зенитом». Напомним, что игра запланирована на понедельник, 29 октября, на стадионе «Самара Арена». Она начнется в 19:00.

В тренировке в среду, 24 октября, приняли участие все игроки команды. Занятие продолжалось 
25 октября 2018, 02:47
С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет

С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет

«Самараэнерго» начало через суд взыскивать долги с ПСО «Казань» за электроснабжение стадиона «Самара Арена». Соответствующий иск поступил в арбитраж Самарской области. Сумма требования - 2 млн 700 тысяч рублей. Энергетики предупреждают, что вскоре могут последовать и другие исковые заявления, так 
24 октября 2018, 07:35
Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному 
23 октября 2018, 11:15
Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате 
11 октября 2018, 03:02
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг утром, 6 сентября, произошла крупная авария в областной столице. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе КАМАЗ зажало между двумя трамваями - № 20 и трамваем  без номера от Северного трамвайного депо.

- В результате проишествия практически парализовано 
6 сентября 2018, 10:24
На Ставропольской в Самаре встали трамваи

На Ставропольской в Самаре встали трамваи

В четверг, 30 августа, в Самаре встало движение трамваев на улице Ставропольской, неподалеку от пересечения улицы с Ново-Вокзальной, сообщает корреспондент ТЕРРЫ с места событий. Причина задержки банальна - поломка вагона 19 маршрута, который курсирует между улицей Фадеева и Юнгородком. Сотни 
30 августа 2018, 09:13
Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы 
31 июля 2018, 12:22
Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе 
18 июля 2018, 11:08
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