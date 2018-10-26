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В Самарской области сожгли поле конопли
В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли …
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26 октября 2018, 02:35
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В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»
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26 октября 2018, 02:18
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В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов
В Самарской области обнаружили две точки, которые посещали исламские радикалы. Одна из них располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. Религиозная группа собиралась без уведомления Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Многие из посетителей …
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26 октября 2018, 01:55
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Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»
Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как …
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26 октября 2018, 12:50
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«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»
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25 октября 2018, 02:47
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С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет
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24 октября 2018, 07:35
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Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному …
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23 октября 2018, 11:15
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Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками
В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате …
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11 октября 2018, 03:02
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В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе
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6 сентября 2018, 10:24
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На Ставропольской в Самаре встали трамваи
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30 августа 2018, 09:13
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Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре
Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы …
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31 июля 2018, 12:22
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Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре
Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе …
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18 июля 2018, 11:08