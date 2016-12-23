Ученые из Университета Сиднея утверждают, что приближение инсульта можно предсказать по изменениям в сетчатке глаза. К таким выводам эксперты пришли после тщательного анализа данных более 3,5 тысяч австралийских пациентов старше 49 лет.

Все добровольцы каждый день проходили врачебное обследование. После окончания эксперимента …