Резкий холод может привести к необратимым последствиям, предупреждают медики. При низких температурах кровь в сосудах сгущается, из-за чего возрастает число приступов стенокардии. У людей, не имеющих сердечно-сосудистой патологии, это может обернуться небольшими болями и головокружениями. Для хронических больных климатический стресс грозит инсультами и инфарктами.
Кардиодиспансер сейчас работает в усиленном режиме. В основном на больничные койки попадают те, кто страдает от скачков артериального давления и нарушений сердечного ритма. Хотя на 100 процентов от инфарктов не защищен никто. Среди пациентов главного кардиолога области Дмитрия Дуплякова есть даже 20-летние. У тех, кто знает реакцию своего организма на температурные перепады и сильные морозы, под рукой всегда должны быть прописанные врачом лекарства. Помогут и следующие советы.
Дмитрий Дупляков, и.о. главного врача СОККД, главный кардиолог Самарской области:
- Если человек выходит на улицу, то вот этот быстрый перепад с теплого помещения на холодное может спровоцировать приступы загрудинных болей, стенокардитических болей. Поэтому нужно постоять в подъезде, никуда не торопиться, подышать средним воздухом - и не жарким, и не холодным. Если вы выходите, первые шаги делать медленно.
Ежегодно сердечные удары переносят 5 с половиной тысяч жителей Самарской области. Зачастую заболевания сердца передаются по наследству. Поэтому медики рекомендуют самарцам узнавать, случались ли инфаркты у их родственников в предыдущих поколениях.
|
В Самарской области побит очередной температурный рекорд
|
22 декабря 2016, 04:57
|
Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе
В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
|
22 декабря 2016, 01:23
|
В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн
Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
|
21 декабря 2016, 03:06
|
Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже
Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
|
20 декабря 2016, 12:31
|
Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время
|
16 декабря 2016, 03:57
|
В 2018 году в России могут начать выращивание искусственных органов
В 2018 году в России могут начаться эксперименты по выращиванию искусственных органов. К такому выводу ученые пришли после принятия закона «О биомедицинских клеточных продуктах». Этот закон называют первым документом, регулирующим процесс создания человеческих органов в лабораториях. Он начнет действовать 2017 …
|
16 декабря 2016, 03:47
|
Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение
|
12 декабря 2016, 12:34
|
Ученые нашли связь между депрессией и инсультом
Женщины, принимающие антидепрессанты, на 32% больше подвержены инсульту. Об этом сообщили американские ученые. Угнетенное состояние может негатитвно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, так как является своеобразным катализатором инсульта. Кроме того, длительная депрессия ухудшает переносимость хронических заболеваний.
|
9 декабря 2016, 10:28
|
9 тысяч жителей Самарской области ежегодно переносят инсульт
9 тысяч жителей Самарской области ежегодно переносят инсульт.
После приступов умирает каждый второй, а 90% выживших становятся инвалидами.
29 октября во всем мире будет отмечаться день борьбы с инсультом. Это заболевание медики называют "тихим убийцей". Ежегодно в России инсульт переносят около полумиллиона …
|
27 октября 2016, 09:10
|
Ученые научились определять приближение инсульта по глазам
Ученые из Университета Сиднея утверждают, что приближение инсульта можно предсказать по изменениям в сетчатке глаза. К таким выводам эксперты пришли после тщательного анализа данных более 3,5 тысяч австралийских пациентов старше 49 лет.
Все добровольцы каждый день проходили врачебное обследование. После окончания эксперимента …
|
18 октября 2016, 02:04
|
25 тысяч жителей Самарской области рискуют умереть от инфаркта в ближайшие 10 лет
|
7 сентября 2016, 03:43
|
Томские ученые создали лекарство против инсульта и ишемии
Российские ученые из Томского политехнического университета создали химическое соединение, которое может защитить головной мозг людей от ишемической болезни и от ее последствий – инсульта. Об этом сообщила пресс-служба ТПУ.
|
30 августа 2016, 09:48
|
Ученые: найден способ защиты пожилых мужчин от инфаркта
Группа исследователей из Медицинского центра Института сердца Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) пришла к выводу, что снизить риск инсульта и инфаркта миокарда у пожилых мужчин поможет гормональная терапия.
Кроме того, подобная процедура помогает нормализовать уровень тестостерона, а значит, продливает период …
|
4 апреля 2016, 10:13
|
Ирландские ученые: запрет на курение сократил количество инфарктов на 40%
Специалисты из Ирландии недавно открыли любопытный факт. По их сведениям, программа, направленная на запрет курения в общественных местах, поспособствовала заметному снижению риска возникновения у людей инфарктов и сердечно-сосудистой недостаточности. В общей сложности ученые провели более семи десятков исследований, и в …
|
5 февраля 2016, 09:10
|
Ученые выявили различия между мужским и женским инфарктом
Исследователи утверждают: женские инфаркты, их последствия, симптоматика несколько отличаются от мужских. Данную информацию распространили американские профильные издания.
Отмечается, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Соединенных Штатах в нынешнем столетии существенно снизилась, однако процент женских смертей от недуга заметно выше, чем …
|
26 января 2016, 10:19
|
В Самарской области ожидается до 28 градусов мороза
|
25 января 2016, 01:42