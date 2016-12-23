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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самарской области побит очередной температурный рекорд

В Самарской области побит очередной температурный рекорд

Столбик термометра опускался до -34 градусов по Цельсию. Так холодно в регионе в середине декабря не было с 1978 года. К слову, в последние две недели температура резко колебалась от -3 до -30. Синоптики говорят, это связано с борьбой между 

22 декабря 2016, 04:57
Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
Молодого хищника к спасателям доставили обитатели дома, расположенного по улице Карпинского. Пострадавшего от низкой температуры каймана оперативно 

22 декабря 2016, 01:23
В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн

В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн

Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
В корпусе, пять лет назад приспособленном под специализированное отделение, отремонтировали крышу, смонтировали пандус и поручни 

21 декабря 2016, 03:06
Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
Такой вывод 

20 декабря 2016, 12:31
Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время

Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время

Относительно новое здание  детской  поликлиники на улице Молодежной, закрытое  1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах,  откроют в ближайшее время. Правда, пока там будут функционировать только первые два этажа. Находиться на остальных может быть опасно для жизни. Есть проблемы 

16 декабря 2016, 03:57
В 2018 году в России могут начать выращивание искусственных органов

В 2018 году в России могут начать выращивание искусственных органов

В 2018 году в России могут начаться эксперименты по выращиванию искусственных органов. К такому выводу ученые пришли после принятия закона «О биомедицинских клеточных продуктах». Этот закон называют первым документом, регулирующим процесс создания человеческих органов в лабораториях. Он начнет действовать 2017 

16 декабря 2016, 03:47
Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 12 декабря, в губернии перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха - таких холодов в регионе не было последние 43 года. Самые низкие температуры синоптики зафиксировали в сельском поселении Кинель-Черкассы - 28 градусов ниже нуля. В областной столице столбик термометра 

12 декабря 2016, 12:34
Ученые нашли связь между депрессией и инсультом

Ученые нашли связь между депрессией и инсультом

Женщины, принимающие антидепрессанты, на 32% больше подвержены инсульту. Об этом сообщили американские ученые. Угнетенное состояние может негатитвно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, так как является своеобразным катализатором инсульта. Кроме того, длительная депрессия ухудшает переносимость хронических заболеваний.
Представительницы прекрасного пола чаще мужчин 

9 декабря 2016, 10:28
9 тысяч жителей Самарской области ежегодно переносят инсульт

9 тысяч жителей Самарской области ежегодно переносят инсульт

9 тысяч жителей Самарской области ежегодно переносят инсульт.

После приступов умирает каждый второй, а 90% выживших становятся инвалидами.

29 октября во всем мире будет отмечаться день борьбы с инсультом. Это заболевание медики называют "тихим убийцей". Ежегодно в России инсульт переносят около полумиллиона 

27 октября 2016, 09:10
Ученые научились определять приближение инсульта по глазам

Ученые научились определять приближение инсульта по глазам

Ученые из Университета Сиднея утверждают, что приближение инсульта можно предсказать по изменениям в сетчатке глаза. К таким выводам эксперты пришли после тщательного анализа данных более 3,5 тысяч австралийских пациентов старше 49 лет.

Все добровольцы каждый день проходили врачебное обследование. После окончания эксперимента 

18 октября 2016, 02:04
25 тысяч жителей Самарской области рискуют умереть от инфаркта в ближайшие 10 лет

25 тысяч жителей Самарской области рискуют умереть от инфаркта в ближайшие 10 лет

Болезни системы кровообращения являются главной причиной смерти людей, как в нашей стране, так и за ее пределами. В Самарской области от инсультов и инфарктов в этом году скончались больше 10 тысяч человек. Причем смертность мужчин от этих причин в 5 

7 сентября 2016, 03:43
Томские ученые создали лекарство против инсульта и ишемии

Томские ученые создали лекарство против инсульта и ишемии

Российские ученые из Томского политехнического университета создали химическое соединение, которое может защитить головной мозг людей от ишемической болезни и от ее последствий – инсульта. Об этом сообщила пресс-служба ТПУ.
Ишемическая болезнь, поясняют ученые, связана с нехваткой кислорода и закупоркой сосудов. 

30 августа 2016, 09:48
Ученые: найден способ защиты пожилых мужчин от инфаркта

Ученые: найден способ защиты пожилых мужчин от инфаркта

Группа исследователей из Медицинского центра Института сердца Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) пришла к выводу, что снизить риск инсульта и инфаркта миокарда у пожилых мужчин поможет гормональная терапия.

Кроме того, подобная процедура помогает нормализовать уровень тестостерона, а значит, продливает период 
4 апреля 2016, 10:13
Ирландские ученые: запрет на курение сократил количество инфарктов на 40%

Ирландские ученые: запрет на курение сократил количество инфарктов на 40%

Специалисты из Ирландии недавно открыли любопытный факт. По их сведениям, программа, направленная на запрет курения в общественных местах, поспособствовала заметному снижению риска возникновения у людей инфарктов и сердечно-сосудистой недостаточности. В общей сложности ученые провели более семи десятков исследований, и в 
5 февраля 2016, 09:10
Ученые выявили различия между мужским и женским инфарктом

Ученые выявили различия между мужским и женским инфарктом

Исследователи утверждают: женские инфаркты, их последствия, симптоматика несколько отличаются от мужских. Данную информацию распространили американские профильные издания.
Отмечается, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Соединенных Штатах в нынешнем столетии существенно снизилась, однако процент женских смертей от недуга заметно выше, чем 
26 января 2016, 10:19
В Самарской области ожидается до 28 градусов мороза

В Самарской области ожидается до 28 градусов мороза

По прогнозу синоптиков, грядущей ночью в Самарской области столбик термометра опустится до -28 градусов по Цельсию. Завтра днем – во вторник, 26 января – ожидается 15–20 градусов мороза. Будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах – гололедица, сообщает Приволжское 
25 января 2016, 01:42
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