Сейчас в Самаре действуют 11 первичных центров для профилактики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежегодно с инсультом — острым нарушением мозгового кровообращения — туда поступает не менее 12 тысяч пациентов. Из них 77% процентов поступают в первые сутки. 35,4 % поступают в первые 4,5 часа. Умирает около 2 тысяч пациентов.
Число зафиксированных инсультов в Самаре ежегодно растет на 5-7%. С одной стороны, это связано с улучшением уровня диагностики. С другой, большинство граждан имеют поверхностное представление о факторах риска. Во-первых, это курение. Второе — это уровень холестерина крови, а точнее — липидного спектра крови, который человек не может узнать сам. И третье — уровень артериального давления.
Как отмечают врачи, для предупреждения заболевания важны профилактические меры, прежде всего — это ведение здорового образа жизни.
Узнать, попадаете ли вы в группу риска, можно в ближайшую пятницу на железнодорожном вокзале Самары. С 10 утра до часа дня здесь бесплатно будут измерять артериальное давление и уровень холестерина в крови.
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