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Медицинские карты россиян станут «вечными»

Медицинские карты россиян станут «вечными»

Граждане России станут обладателями «вечных» электронных медкарт с историей врачебной помощи, оказанной по полису ОМС. Они будут доступны на сайте госуслуг. Это следует из проекта распоряжения кабмина, подготовленного минэкономразвития.
Сейчас на ресурсе госуслуг можно вызвать врача на дом, записаться на 

25 октября 2017, 12:00
Как уберечься от вирусов?

Как уберечься от вирусов?

Эпидемиологический порог уровень заболеваемости  ОРВИ и гриппом в Самаре и области пока не превышен, говорят медики. Хотя отмечается рост - на этой неделе количество тех, кто обратился к врачу, выросло на 10-15 % - за семь дней зарегистрировано 11 513 

13 октября 2017, 05:52
Опрос: Россияне стали меньше доверять врачам

Опрос: Россияне стали меньше доверять врачам

Как выяснили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения в процессе исследования, в последнее время россияне стали меньше доверять медикам. Если с 2010 по 2015 годы о доверии к представителям данной области заявляли свыше 50%респондентов, то в 2017—м – лишь около 

22 сентября 2017, 02:06
Эффект выходных: Ученые нашли связь между смертностью и днем госпитализации

Эффект выходных: Ученые нашли связь между смертностью и днем госпитализации

Исследователи нашли необычную связь между смертностью и днем доставления пациента в стационар. Анализ статистики австрийских медучреждений показал, что люди, которые были госпитализированы в выходные дни, уходят из жизни чаще тех, кто попадает в больницу в будни, рассказывает издание Critical Care.

7 сентября 2017, 03:13
Самарцы привезли с отдыха опасные вирусы, один заболевший умер

Самарцы привезли с отдыха опасные вирусы, один заболевший умер

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги по инфекционной заболеваемости в Самарской области за первую половину 2017 года. Жители региона, вернувшиеся из-за границы, привезли домой ряд экзотических вирусных заболеваний. В числе редких болезней - лихорадки Зика, Денге, Ку-лихорадка, малярия и лихорадка 

3 августа 2017, 09:51
В Самарской области стремительно растет число заболевших вирусным гепатитом А

В Самарской области стремительно растет число заболевших вирусным гепатитом А

Тревожная статистика. В Самарской области стремительно растет число заболевших вирусным гепатитом А, который поражает печень человека. Его еще называют болезнью грязных рук. За первые четыре месяца этого года такой диагноз поставили 137 жителям региона. Это почти в 3 раза больше, 

23 мая 2017, 05:31
Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу

Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу

Смертельная  тенденция. Врачи всего мира говорят о растущей устойчивости микробов к антибиотикам, продлившим среднюю продолжительность жизни людей на 20 лет. Это чревато тем, что многие инфекционные заболевания могут стать неизлечимыми.
Почти 70 лет антибиотики считались  панацеей от многих инфекционных заболеваний. 

20 апреля 2017, 12:32
Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты

Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты

Резкий холод может привести к необратимым последствиям, предупреждают медики. При низких температурах кровь в сосудах сгущается, из-за чего возрастает число приступов стенокардии. У людей, не имеющих сердечно-сосудистой патологии, это может обернуться небольшими болями и головокружениями. Для хронических больных климатический стресс 

23 декабря 2016, 01:50
Ученые нашли связь между депрессией и инсультом

Ученые нашли связь между депрессией и инсультом

Женщины, принимающие антидепрессанты, на 32% больше подвержены инсульту. Об этом сообщили американские ученые. Угнетенное состояние может негатитвно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, так как является своеобразным катализатором инсульта. Кроме того, длительная депрессия ухудшает переносимость хронических заболеваний.
Представительницы прекрасного пола чаще мужчин 

9 декабря 2016, 10:28
9 тысяч жителей Самарской области ежегодно переносят инсульт

9 тысяч жителей Самарской области ежегодно переносят инсульт

9 тысяч жителей Самарской области ежегодно переносят инсульт.

После приступов умирает каждый второй, а 90% выживших становятся инвалидами.

29 октября во всем мире будет отмечаться день борьбы с инсультом. Это заболевание медики называют "тихим убийцей". Ежегодно в России инсульт переносят около полумиллиона 

27 октября 2016, 09:10
Ученые научились определять приближение инсульта по глазам

Ученые научились определять приближение инсульта по глазам

Ученые из Университета Сиднея утверждают, что приближение инсульта можно предсказать по изменениям в сетчатке глаза. К таким выводам эксперты пришли после тщательного анализа данных более 3,5 тысяч австралийских пациентов старше 49 лет.

Все добровольцы каждый день проходили врачебное обследование. После окончания эксперимента 

18 октября 2016, 02:04
Завтра в парке «Дружба» самарцы смогут бесплатно проверить здоровье

Завтра в парке «Дружба» самарцы смогут бесплатно проверить здоровье

У горожан измерят вес, рост и уровень холестерина. Мероприятие пройдет 30 июля в парке «Дружба» в рамках городского фестиваля цветов, на котором будет представлена и площадка Самарского областного центра медицинской профилактики.
 
Кроме того, врачи проверят у всех желающих содержание 

29 июля 2016, 05:55
Ученые: люди не будут умирать от рака в возрасте до 80 лет к 2050 году

Ученые: люди не будут умирать от рака в возрасте до 80 лет к 2050 году

Британские специалисты установили, что злокачественные опухоли перестанут быть причиной смерти людей возрастом до 80 лет к 2050 году из-за развития медицины в этой области.
Способствуют прогрессу и разработки ученых в сфере препаратов. Так, автор исследований об онкологических заболеваниях Джек Кузик 

16 января 2015, 06:41
Самарская молодежь обсуждает проблемы профилактики наркомании

Самарская молодежь обсуждает проблемы профилактики наркомании

Во вторник, 23 декабря, в Самаре проходит 4-я научно-практическая конференция по профилактике наркомании в молодёжной среде. По данным статистики, около 8 млн человек в России пробовали или эпизодически употребляют психоактивные вещества. При этом 20% из них школьники. Методы борьбы и 

23 декабря 2014, 11:00
В Самаре откроют кабинеты медицинской помощи по отказу от курения

В Самаре откроют кабинеты медицинской помощи по отказу от курения

«В Самарской области идет процесс реорганизации центров медицинской профилактики. В 2014 году во всех учреждениях, имеющих 25 тыс. прикрепленного взрослого населения, вместо кабинетов медпрофилактики должны быть открыты профотделения. В остальных учреждениях должен быть кабинет медицинской профилактики с врачом (фельдшером) и 

10 февраля 2014, 02:32
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