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Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки
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28 февраля 2019, 05:31
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Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи
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28 февраля 2019, 04:28
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В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве
В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело …
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28 февраля 2019, 03:26
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В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова
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28 февраля 2019, 02:54
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Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов
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22 февраля 2019, 10:55
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В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе
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21 февраля 2019, 09:19
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В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело
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20 февраля 2019, 09:59
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В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех
В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не …
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18 февраля 2019, 10:10
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В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации
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7 февраля 2019, 02:39
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В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали
Судебные приставы помогли вернуть жительнице Самарской области огромный долг. Исполнительное производство возбудили в Кинель-Черкасском районе. По материалам дела, некий мужчина должен был отдать даме долг - 580 тысяч рублей. Судебные приставы много раз приходили к нему домой, чтобы пообщаться, но …
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6 февраля 2019, 10:41
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Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч
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24 января 2019, 10:51
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Генконсульство Кипра будет выдавать электронные визы в Самаре
В скором времени генеральное консульство Кипра в Самаре будет выдавать электронные визы. Об этом сообщает областное правительство.
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15 июля 2015, 02:30
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Тольяттинцам могут запретить въезд в страны Европы
Иностранные делегации также уже задумываются о том, стоит ли посещать центр автомобильной промышленности.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Тольятти является одним из крупнейших очагов распространения СПИДа в стране. Здесь инфицирован каждый 30-й. Официально зарегистрировано 18 тысяч 600 пациентов. На 100 тысяч жителей …
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16 августа 2013, 11:38
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Более 300 тысяч россиян лишены права на выезд за рубеж по решению судебных приставов
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31 мая 2013, 09:58
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