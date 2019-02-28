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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Жители Сызрани засняли очаровательную белку в Юго-Западном районе города. Удивительно, но пушистая красотка не пугается мужчины с камерой, а с удовольствием позирует и лакомится семечками, которые рассыпали по ее кормушке. Автор видео - житель Сызрани Василий Артюшин частенько снимает ролики 
28 февраля 2019, 05:31
Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария с участием пассажирского транспорта. На улице Демократической столкнулись два трамвая - один из них догнал другого. К счастью, обошлось без пострадавших, но на снимках очевидцев с места ДТП видно, что один 
28 февраля 2019, 04:28
В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело 
28 февраля 2019, 03:26
В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Как сообщает корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий, машина такси наехала на препятствие - врезалась в дерево. Возможно, автомобиль протаранил его после столкновения с другой 
28 февраля 2019, 02:54
Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Самарец погасил долг в 33 тысячи за коммуналку после ареста счетов

Житель Самарской области погасил долги по коммуналке после ареста его счетов. В отделе судебных приставов Отрадного завели исполнительное производство о взыскании с местного жителя долгов за газ, тепло и электроэнергию. На мужчине «висела» задолженность в 33 тысячи рублей. Во время 
22 февраля 2019, 10:55
В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

В Тольятти из-за работника-нелегала на месяц опечатали узбекское кафе

Судебные приставы на месяц прикрыли узбекское кафе в Тольятти. Миграционная служба выяснила, что на кухне там работала гражданка Узбекистана, у которой не было разрешения. В отношении владельца точки общепита составили протокол по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение 
21 февраля 2019, 09:19
В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области завели уголовное дело на алиментщика. Сначала судебные приставы из Кошкинского района возбудили два исполнительных производства о взыскании алиментов с местного жителя. Мужчина задолжал своим дочерям 250 тысяч рублей. Поскольку должник не желал платить алименты, то в отношении 
20 февраля 2019, 09:59
В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех

В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех

В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не 
18 февраля 2019, 10:10
В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации

В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации

364 квартиры в Самаре остались без канализации из-за долгов. Напомним, что на сегодняшний день жители и предприятия областной столицы не заплатили за воду и водоотведение более 1,5 млрд рублей. Как поясняют сами коммунальщики, один из эффективных методов борьбы с должниками 

7 февраля 2019, 02:39
В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

В Самарской области должник вернул 600 тысяч, когда его имущество едва не арестовали

Судебные приставы помогли вернуть жительнице Самарской области огромный долг. Исполнительное производство возбудили в Кинель-Черкасском районе. По материалам дела, некий мужчина должен был отдать даме долг - 580 тысяч рублей. Судебные приставы много раз приходили к нему домой, чтобы пообщаться, но 
6 февраля 2019, 10:41
Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

Тольяттинке запретили лететь в жаркие страны из-за долга в 300 тысяч

Тольяттинка едва не осталась без отпуска за границей из-за крупного долга. Судебные приставы должны были взыскать с этой женщины почти 300 тысяч рублей задолженности в пользу кредитной организации. Дама не спешила погасить свой долг, пока не решила как следует отдохнуть 
24 января 2019, 10:51
Генконсульство Кипра будет выдавать электронные визы в Самаре

Генконсульство Кипра будет выдавать электронные визы в Самаре

В скором времени генеральное консульство Кипра в Самаре будет выдавать электронные визы. Об этом сообщает областное правительство.
 
Процедура получения выездного документа для россиян максимально упрощается. Теперь достаточно будет отправить необходимые документы по электронной почте, затем распечатать бланк визы и положить его 
15 июля 2015, 02:30
Тольяттинцам могут запретить въезд в страны Европы

Тольяттинцам могут запретить въезд в страны Европы

Иностранные делегации также уже задумываются о том, стоит ли посещать центр автомобильной промышленности.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Тольятти является одним из крупнейших очагов распространения СПИДа в стране. Здесь инфицирован каждый 30-й. Официально зарегистрировано 18 тысяч 600 пациентов. На 100 тысяч жителей 

16 августа 2013, 11:38
Более 300 тысяч россиян лишены права на выезд за рубеж по решению судебных приставов

Более 300 тысяч россиян лишены права на выезд за рубеж по решению судебных приставов

Как узнать об этом заранее и снять запрет? Что делать, если неприятность обнаружилась уже в аэропорту, пишут "Ведомости".

Под запрет на выезд за рубеж можно попасть за неуплату алиментов, кредитов и займов (в том числе у физических лиц), налогов, штрафов, платы 

31 мая 2013, 09:58
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