Как узнать об этом заранее и снять запрет? Что делать, если неприятность обнаружилась уже в аэропорту, пишут "Ведомости".

Под запрет на выезд за рубеж можно попасть за неуплату алиментов, кредитов и займов (в том числе у физических лиц), налогов, штрафов, платы …