В Самаре в субботу, 23 июня, областной СПИД-центр проведет традиционную профилактическую акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мобильная лаборатория медиков будет ждать самарцев в парке Гагарина на центральной аллее, недалеко от новой сцены, с 16 до 18 часов.
«Узнать ВИЧ-статус можно будет с помощью экспресс-метода по слюне. Простая и безболезненная процедура занимает буквально пару минут, результат анализа сообщается конфиденциально через 15-20 минут. Тестирование проводится анонимно, медицинский полис и паспортные данные не требуются. Мобильная лаборатория будет работать два часа», - сообщила пресс-служба СПИД-центра.
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