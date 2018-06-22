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Материалы по теме:

К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре

К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре

Самарцы смогут покататься на новом колесе обозрения в парке Гагарина уже 20 июля. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на собственные источники.

Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности, 
15 июня 2018, 02:54
Стал известен подрядчик, который установит новое колесо обозрения в Самаре

Стал известен подрядчик, который установит новое колесо обозрения в Самаре

В Самаре определили компанию, которая займется установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина. Заявка на электронные торги поступила только от одного претендента — ООО «Глобал». Именно эта организация и стала победителем аукциона.

За монтаж 55-метрового колеса обозрения фирма получит 7,5 миллионов 

11 июня 2018, 09:41
В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»

В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»

Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком 
6 июня 2018, 09:46
Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре

Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре

В Самаре ночью 3 июня произошло ДТП в районе парка Гагарина. В аварию попала автоледи 1978 года рождения на иномарке Hyundai Getz. 
4 июня 2018, 04:43
Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

Самарцы смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

В рамках Всероссийского марафона #СтопВичСпид Самарский областной СПИД-центр в разных точках региональной столицы проводит акцию «Знать о ВИЧ – значит жить!» Цель - профилактика распространения ВИЧ. В пятницу, 18 мая, на набережной Волги у Маяковского спуска самарцы смогут принять участие 
16 мая 2018, 01:43
Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области

Каждый год в Самарской области выявляют более трех тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2017 году пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Самарской области превысила один процент. Специалисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. С начала наблюдения 
14 мая 2018, 10:17
Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары

Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары

В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 
12 апреля 2018, 01:05
Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту заражения ВИЧ-инфекцией 59-летней женщины, сообщили в  прокуратуре Комсомольского района. По версии правоохранителей, вирус в ее организм попал во время операции в тольяттинской городской больнице №4. В 2014 году пациентке там была проведена операция 

23 октября 2017, 02:12
Сайт госуслуг протестирует российскую систему шифрования

Сайт госуслуг протестирует российскую систему шифрования

Российское шифрование интернет-трафика протестируют на портале госуслуг и на электронных ресурсах отечественной поисковой системы «Спутник». Об этом информируют «Известия» со ссылкой на советника президента России Германа Клименко.
Новинку можно будет опробовать на всех браузерах. Российские сертификаты шифрования получат соответствующую оптимизацию. 

31 августа 2017, 02:11
Прецедент: в Самаре медики впервые добились принудительного лечения ребенка с ВИЧ

Прецедент: в Самаре медики впервые добились принудительного лечения ребенка с ВИЧ

В Самаре медики и правоохранители впервые в России добились положительного решения суда по принудительному лечению ребенка с ВИЧ. Его мать категорически отказывалась от этого, вопреки рекомендациям врача-педиатра самарского СПИД-центра и педиатра по месту жительства. Чем поставила под угрозу жизнь и 

23 августа 2017, 12:04
В России протестировали 5G в движении

В России протестировали 5G в движении

В РФ прошло тестирование технологии 5G в движении. Как сообщают специалисты компаний МТС и Ericsson, они смогли установить новый рекорд скорости передачи данных.
Функционирующая в диапазоне 14,5–15,3 гигагерц базовая станция транслировала сигнал на движущийся прототип смартфона. В конечном итоге эксперты 

21 апреля 2017, 02:13
Новый сотовый оператор тестирует свою сеть в России

Новый сотовый оператор тестирует свою сеть в России

Компания "Сбербанк-Телеком" на днях приступит к закрытому тестированию виртуального оператора сотовой связи. Работы стартуют в Санкт-Петербурге, в них будут участвовать порядка сотни сотрудников "Сбербанка", а сотовую сеть для оператора предоставит компания Tele2, информирует ComNews.
Как сообщают отечественные СМИ, глава департамента 

3 апреля 2017, 02:44
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