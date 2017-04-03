Компания "Сбербанк-Телеком" на днях приступит к закрытому тестированию виртуального оператора сотовой связи. Работы стартуют в Санкт-Петербурге, в них будут участвовать порядка сотни сотрудников "Сбербанка", а сотовую сеть для оператора предоставит компания Tele2, информирует ComNews.
Как сообщают отечественные СМИ, глава департамента стратегических коммуникаций Tele2 Константин Прокшин отметил: проект "находится в высокой степени готовности". Сейчас заканчивается подготовка к запуску.
Новый оператор получит собственный ресурс нумерации с кодом 958. В июне 2017-го компания намерена запустить открытое тестирование в Санкт-Петербурге. В нем получат возможность принять участие все желающие.
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