Первого декабря весь мир отметит День борьбы со СПИДом Профилактические мероприятия в эти дни проходят и в Самарской области, которая продолжает находиться в четверке неблагополучных по ВИЧ регионов. В первый день недели все желающие абсолютно бесплатно могли пройти экспресс - тестирование по слюне.

На экспресс - тестировании в одном …