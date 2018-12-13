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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В полицию обратился житель Тольятти, который рассказал, что в районе дома № 34 на площади Свободы едет автомобиль ВАЗ 2115, водитель которого, предположительно, может быть пьян. Экипаж ДПС попытался остановить легковушку, но не тут-то было: шофер попробовал скрыться, инспектора ГИБДД 
11 декабря 2018, 03:17
Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

Во вторник, 4 декабря, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах. В центре скандала оказалась масштабная реконструкция парка имени 50-летия Октября (парка Металлургов). Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил депутат Госдумы по 
4 декабря 2018, 03:05
Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом

Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом

В областной столице возбудили уголовное дело на 24-летнего парня, который угрожал убийством собственному отцу. По информации полицейских, молодой человек громко общался со своим приятелем в подъезде дома на Новокомсомольской, а затем решил вынести туда еще и магнитофон. 49-летний отец не 
23 ноября 2018, 10:40
Четверо туристов забросали камнями панду в китайском заповеднике

Четверо туристов забросали камнями панду в китайском заповеднике

На днях инцидент произошел в китайском заповеднике. В Фопине городского округа Ханьчжун провинции Шэньси четверо туристов забросали камнями панду.

Около вольера с медведем собрались около 20 посетителей. Все ждали зрелища, но животное было не в настроении, и не обращало ни 
23 июля 2018, 10:09
Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018

Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018

Самара попала в ТОП-5 российских городов-организаторов ЧМ-2018 по популярности в интернете во время проведения турнира. Всего пользователи сделали более 30 миллионов запросов по Самаре, говорится в отчете ТурСтата. По данным исследователей, чаще всего искали информацию о Москве - 170 
19 июля 2018, 04:32
С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре

С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре

До конца лета в выходные дни улица Куйбышева в Самаре останется пешеходной. С 21 июля по 2 сентября на участке от улицы Венцека до Красноармейской в выходные дни изменится схема движения транспорта. Ограничения будут действовать каждый уик-энд с 00:00 субботу 
19 июля 2018, 09:08
На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре

В дни матчей на стадионе "Самара-Арена" и в фан-зоне на площади Куйбышева пиковая нагрузка на сети сотовой связи вырастала до 200%. В другое время она лишь на 17% превышала обычные показатели. Об этом рассказал врио руководителя областного департамента информационных технологий 

6 июля 2018, 05:37
Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

Семья Рассмусен из Техаса обвинила авиакомпанию United Airlines в гибели домашнего питомца из-за задержки вылета. Об этом рассказывает The Washington Post.
Семейство отправилось в путешествие с собакой Лулу породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель и еще одной собакой по кличке Джинджер. Четвероногие пассажиры были 

9 августа 2017, 03:35
В Крыму появится своя авиакомпания

В Крыму появится своя авиакомпания

В этом году в Крыму появится собственная авиакомпания. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак.
Полеты станут осуществляться на модернизированных пассажирских лайнерах ТУ-154. Все нюансы образования данной компании согласованы с руководством республики. В свою очередь, Росавиация 

23 июня 2016, 01:07
Самолет экстренно сел в Самаре из-за смерти пассажирки

Самолет экстренно сел в Самаре из-за смерти пассажирки

Сегодня утром в 7:00 по Москве самолет авиакомпании "Трансаэро", следовавший из Алма-Аты в столицу, был вынужден сесть в самарском Курумоче - одной из пассажирок стало плохо, у нее пропал пульс. Однако к тому моменту, когда прибыла карета скорой помощи и 
20 июля 2015, 01:35
Авиакомпания «Ак Барс Аэро» прекратила полеты

Авиакомпания «Ак Барс Аэро» прекратила полеты

Российский авиаперевозчик «Ак Барс Аэро» прекратил свою работу на неопределенный срок. В сообщении на официальном сайте говорится, что решение принято "в целях оптимизации расходов". Отметим, компания обеспечивала субсидированные перелеты в Приволжском федеральном округе.

На балансе «Ак Барс Аэро» - 41 самолет. 

12 января 2015, 03:07
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