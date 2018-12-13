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В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
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11 декабря 2018, 03:17
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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15
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В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов
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4 декабря 2018, 03:05
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Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом
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23 ноября 2018, 10:40
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Четверо туристов забросали камнями панду в китайском заповеднике
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23 июля 2018, 10:09
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Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018
Самара попала в ТОП-5 российских городов-организаторов ЧМ-2018 по популярности в интернете во время проведения турнира. Всего пользователи сделали более 30 миллионов запросов по Самаре, говорится в отчете ТурСтата. По данным исследователей, чаще всего искали информацию о Москве - 170 …
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19 июля 2018, 04:32
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С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре
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19 июля 2018, 09:08
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На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре
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6 июля 2018, 05:37
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Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки
Семья Рассмусен из Техаса обвинила авиакомпанию United Airlines в гибели домашнего питомца из-за задержки вылета. Об этом рассказывает The Washington Post.
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9 августа 2017, 03:35
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В Крыму появится своя авиакомпания
В этом году в Крыму появится собственная авиакомпания. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак.
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23 июня 2016, 01:07
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Самолет экстренно сел в Самаре из-за смерти пассажирки
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20 июля 2015, 01:35
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Авиакомпания «Ак Барс Аэро» прекратила полеты
Российский авиаперевозчик «Ак Барс Аэро» прекратил свою работу на неопределенный срок. В сообщении на официальном сайте говорится, что решение принято "в целях оптимизации расходов". Отметим, компания обеспечивала субсидированные перелеты в Приволжском федеральном округе.
На балансе «Ак Барс Аэро» - 41 самолет. …
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12 января 2015, 03:07