На 200% выросла нагрузка на сотовую связь в дни матчей ЧМ-2018 в Самаре В дни матчей на стадионе "Самара-Арена" и в фан-зоне на площади Куйбышева пиковая нагрузка на сети сотовой связи вырастала до 200%. В другое время она лишь на 17% превышала обычные показатели. Об этом рассказал врио руководителя областного департамента информационных технологий …