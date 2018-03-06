Самарское предприятие – ПАО «Кузнецов» в ближайшие два года получит от ОДК 28 миллиардов рублей. Ранее 10 миллиардов рублей уже вложены в развитие и модернизацию производства, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Эта информация была озвучена в понедельник, 5 марта. Глава региона Дмитрий Азаров и гендиректор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов встретились с коллективом «Кузнецова». Предприятие обеспечено заказами от РКЦ «Прогресс» на ракетные двигатели до 2027 года.
«Мы хотим добиться более плотной интеграции в программы Роскосмоса, и эти планы мы связываем, в том числе, и с заводом "Кузнецов"», – отметил Александр Артюхов.
Напомним, ПАО «Кузнецов» входит в крупнейшую общественную организацию страны – Союз машиностроителей России.
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