11
44
32
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Президент России Владимир Путин покинул Самару. Очевидцы засняли видео, как глава государства сел в вертолет, стоявший на поле стадиона «Торпедо». Ролик выложил портал
7 марта 2018, 08:12
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару вечером 6 марта. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru. В рамках визита главы государства запланированы несколько мероприятий.

Владимир Путин проведет в Самаре заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем будут подведены 
6 марта 2018, 11:32
Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

ПАО «Кузнецов» увеличит уставный капитал почти на 27 миллиардов рублей. Совет директоров самарского предприятия утвердил решение о проведении очередной допэмиссии акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Но купить одну можно будет за 

18 июля 2017, 09:30
ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

ПАО «Кузнецов» вручен флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы»

13 сентября предприятие, входящее в "Объединенную двигателестроительную корпорацию", ПАО "Кузнецов" получило флаг Самары с лентой «Город трудовой и боевой славы». В торжественной обстановке представителям коллектива ее вручил губернатор  Самарской области Николай Меркушкин. 
Церемония вручения прошла  в рамках праздничных мероприятий, посвященных 

14 сентября 2016, 11:08
Губернатор встретился с главой Объединенной двигателестроительной корпорации

Губернатор встретился с главой Объединенной двигателестроительной корпорации

Губернатор 63-го региона Николай Меркушкин провел встречу с гендиректором Объединенной двигателестроительной корпорации Александром Артюховым. В ее рамках поднимались вопросы дальнейшего сотрудничества холдинга с его самарской дочерней компанией ПАО "Кузнецов".
Уже в скором времени завершается первый контракт между Объединенной двигателестроительной корпорацией 
1 марта 2016, 05:59
ОДК вложит в ОАО «Кузнецов» 3,4 млрд рублей

ОДК вложит в ОАО «Кузнецов» 3,4 млрд рублей

ОАО «Кузнецов» получит от «Объединенной двигателестроительной корпорации» 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Средства поступят за счет выкупа ОДК дополнительных акций самарского предприятия. Решение об увеличении уставного капитала «Кузнецова» в 2 раза было принято в апреле прошлого года, а в августе 
30 сентября 2015, 04:53
ОАО «Кузнецов» планирует увеличить уставный капитал на 8 млрд рублей

ОАО «Кузнецов» планирует увеличить уставный капитал на 8 млрд рублей

Более 8 миллиардов рублей намерено привлечь ОАО «Кузнецов». Как говорится в официальном сообщении компании, для этого она проведет дополнительную эмиссию 800 тысяч обыкновенных акций. Соответствующее решение должно быть принято на внеочередном собрании акционеров 11 апреля. Приобретателями ценных бумаг выступят «Оборонпром» 

12 марта 2014, 05:09
Владимир Артяков возглавит ОДК?

Владимир Артяков возглавит ОДК?

В ближайшее время Объединенную двигателестроительную корпорацию может возглавить экс-губернатор Самарской области Владимир Артяков. Это должно произойти на заседании совета директоров компании, назначенном на 6 мая в Москве, пишет "Коммерсант". Предполагается, что на этом посту Артяков сменит Дмитрия Леликова. Напомним, 18 апреля 

30 апреля 2013, 04:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх