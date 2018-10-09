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В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей

В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей

В дежурную часть в Тольятти обратился администратор магазина на улице Мира. Он рассказал, что двое молодых людей похитили из торговой точки алкоголь на 30 тысяч рублей. Злоумышленники разбили стеклянную дверь супермаркета и вынесли оттуда свою добычу.

Подозреваемые попали на 
9 октября 2018, 01:21
В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду

В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду

В областной столице объявлен аукцион по поиску подрядчика, который приведет в порядок все дорожки и тротуары в Ботаническом саду. Победителя торгов обяжут убрать существующее асфальтовое покрытие тропинок, бортовые камни. Затем ему придется положить выравнивающий слой оснований из песка, щебня и 
9 октября 2018, 12:55
Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской

Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской

В ночь на вторник, 9 октября, произошел пожар на улице Комсомольской в Центральном районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 00:53. По указанному адресу выехали 32 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 11 единиц 
9 октября 2018, 11:51
В блогах: в Самаре все-таки подорожает проезд в маршрутках с 25 до 30 рублей?

В блогах: в Самаре все-таки подорожает проезд в маршрутках с 25 до 30 рублей?

"Вопрос принят", - именно такими словами отреагировал в "Твиттере" департамент транспорта мэрии Самары на жалобы жителей о грядущем с 1 ноября подорожании проезда в маршрутках - с 25 сразу до 30 рублей.

По словам горожан, грозные объявления висят на 
9 октября 2018, 11:27
Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах

Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах

В Самарской области вынесен приговор жителю Челно-Вершинского района, который оскорбил силовика. В августе 31-летний ранее судимый мужчина напился и нецензурно обругал старшего участкового уполномоченного полиции в отделении «скорой помощи». Страж порядка в этот момент находился при исполнении. Служители Фемиды признали 
9 октября 2018, 09:33
Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности

Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности

В Самарской области от должности отстранили начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Этот человек проходит по делу о гибели двух рабочих. Трагедия произошла в мае 2018 года. Во время разбора здания на территории тяговой подстанции 
5 октября 2018, 05:22
Топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» подозревают в нанесении ущерба государству в 1 млрд рублей

Топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» подозревают в нанесении ущерба государству в 1 млрд рублей

В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом главный инженер и начальник управления финансов РКЦ «Прогресс», сообщает областной следственный комитет. Они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, сотрудники включили в перечень оборудования, 
3 октября 2018, 10:34
В блогах: в Тольятти возбуждено дело

В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. 
2 октября 2018, 08:29
В Самаре заместитель гендиректора «попался» на коммерческом подкупе

В Самаре заместитель гендиректора «попался» на коммерческом подкупе

Куйбышевский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Этого человека подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 13 сентября заместитель гендиректора получил от представителя ООО 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке 
2 октября 2018, 09:28
В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф

В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф

В дежурную часть отдела полиции в Богатовском районе обратились трое местных жителей с заявлениями, что в отношении них распространяется недостоверная информация. По словам этих людей, некий мужчина разместил в интернете ложные сведения, порочащие их честь, достоинство и репутацию. Как рассказали 
28 сентября 2018, 02:53
В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жителей Хабаровского края подозревают в краже. Полицейским сообщили, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в котором была приоткрыта створка одного из вагонов. Оперативники выяснили, что не хватает части груза. Как сообщили в Сызранском линейном отделении 
27 сентября 2018, 03:11
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