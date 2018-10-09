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В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей
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9 октября 2018, 01:21
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В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду
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9 октября 2018, 12:55
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Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской
В ночь на вторник, 9 октября, произошел пожар на улице Комсомольской в Центральном районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 00:53. По указанному адресу выехали 32 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 11 единиц …
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9 октября 2018, 11:51
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В блогах: в Самаре все-таки подорожает проезд в маршрутках с 25 до 30 рублей?
"Вопрос принят", - именно такими словами отреагировал в "Твиттере" департамент транспорта мэрии Самары на жалобы жителей о грядущем с 1 ноября подорожании проезда в маршрутках - с 25 сразу до 30 рублей.
По словам горожан, грозные объявления висят на …
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9 октября 2018, 11:27
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Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах
В Самарской области вынесен приговор жителю Челно-Вершинского района, который оскорбил силовика. В августе 31-летний ранее судимый мужчина напился и нецензурно обругал старшего участкового уполномоченного полиции в отделении «скорой помощи». Страж порядка в этот момент находился при исполнении. Служители Фемиды признали …
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9 октября 2018, 09:33
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Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности
В Самарской области от должности отстранили начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Этот человек проходит по делу о гибели двух рабочих. Трагедия произошла в мае 2018 года. Во время разбора здания на территории тяговой подстанции …
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5 октября 2018, 05:22
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Топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» подозревают в нанесении ущерба государству в 1 млрд рублей
В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом главный инженер и начальник управления финансов РКЦ «Прогресс», сообщает областной следственный комитет. Они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, сотрудники включили в перечень оборудования, …
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3 октября 2018, 10:34
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В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
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2 октября 2018, 08:29
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В Самаре заместитель гендиректора «попался» на коммерческом подкупе
Куйбышевский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Этого человека подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 13 сентября заместитель гендиректора получил от представителя ООО 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке …
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2 октября 2018, 09:28
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В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф
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28 сентября 2018, 02:53
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В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара
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27 сентября 2018, 03:11