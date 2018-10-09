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В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, подозреваемый скрыл …
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9 октября 2018, 02:21
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В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду
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9 октября 2018, 12:55
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Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской
В ночь на вторник, 9 октября, произошел пожар на улице Комсомольской в Центральном районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 00:53. По указанному адресу выехали 32 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 11 единиц …
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9 октября 2018, 11:51
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В блогах: в Самаре все-таки подорожает проезд в маршрутках с 25 до 30 рублей?
"Вопрос принят", - именно такими словами отреагировал в "Твиттере" департамент транспорта мэрии Самары на жалобы жителей о грядущем с 1 ноября подорожании проезда в маршрутках - с 25 сразу до 30 рублей.
По словам горожан, грозные объявления висят на …
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9 октября 2018, 11:27
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Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах
В Самарской области вынесен приговор жителю Челно-Вершинского района, который оскорбил силовика. В августе 31-летний ранее судимый мужчина напился и нецензурно обругал старшего участкового уполномоченного полиции в отделении «скорой помощи». Страж порядка в этот момент находился при исполнении. Служители Фемиды признали …
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9 октября 2018, 09:33
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Топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» подозревают в нанесении ущерба государству в 1 млрд рублей
В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом главный инженер и начальник управления финансов РКЦ «Прогресс», сообщает областной следственный комитет. Они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, сотрудники включили в перечень оборудования, …
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3 октября 2018, 10:34
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В Самаре заместитель гендиректора «попался» на коммерческом подкупе
Куйбышевский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Этого человека подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 13 сентября заместитель гендиректора получил от представителя ООО 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке …
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2 октября 2018, 09:28