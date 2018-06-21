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Материалы по теме:

Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской 
21 июня 2018, 10:45
Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

В Тольятти в промзоне Автозаводского района в среду, 20 июня, перевернулся строительный кран. По словам очевидцев, кабина при этом «повисла в воздухе» над кабиной «КамАЗа». О пострадавших данных нет. Подробности выясняются. Фото с места происшествия появилось в соцсети.

«На улице Северной 

20 июня 2018, 03:36
Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

В Самаре направлено в суд уголовное дело 24-летнего автомобилиста – в феврале 2018 года он сбил насмерть молодую женщину 1982 года рождения. При этом, согласно материалам уголовного дела, водитель был пьян. ДТП произошло на 19 километре Московского шоссе напротив дома 

20 июня 2018, 11:48
Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Утром 19 июня в Сызрани произошло ДТП. Около 7:30 на Образцовской площадке дорогу не поделили велосипедист и учебная «Лада Гранта». Автомобиль двигался к пересечению улиц Астраханской и Циолковского и, по-видимому, заходил на разворот. В этот момент по встречной полосе ехал 
19 июня 2018, 02:38
Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре

Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре

В Самаре в результате массового ДТП пострадали малыш и двое взрослых. Авария произошла вечером в понедельник, 18 июня, на Аэропортовском шоссе около 18-го дома. Столкнулись две легковушки и маршрутка №124, сообщает samru.ru. Одну из пострадавших – 33-летнюю женщину госпитализировали. 
19 июня 2018, 12:05
Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

В Самаре в понедельник, 16 июня, открылось отремонтированное здание бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104, сообщили в пресс-службе главы региона. Этот объект является памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание построили в 1871 году по заказу братьев Мясниковых. В 
18 июня 2018, 04:21
«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

В Самаре на улице Гагарина произошло массовое ДТП. У перекрестка с улицей Мяги возле медуниверситета столкнулись три машины: «Газель», вазовская «одиннадцатая» и иномарка Renualt Duster. Фото с места аварии появилось в соцсети. У грузовой «Газели» смят капот и лопнул пластиковый 
15 июня 2018, 11:25
Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Педагог из Самарской области Анна Алтунбаева присоединилась к резонасному общероссийскому флешмобу в поддержку 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая была уволена из школы за фотосессию в купальнике. "Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя 
15 июня 2018, 09:51
Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре

Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре

В Самаре ночью 3 июня произошло ДТП в районе парка Гагарина. В аварию попала автоледи 1978 года рождения на иномарке Hyundai Getz. 
4 июня 2018, 04:43
6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре

6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре

В Самаре в результате ДТП пострадал ребенок - автоледи на иномарке сбила 6-летнего велосипедиста. ДТП произошло в четверг, 31 мая. Примерно в 
1 июня 2018, 04:56
Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти

В Тольятти во вторник, 29 мая, в восьмом квартале произошло ДТП. На улице Спортивной напротив ТЦ "Малина" столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2110» и Lada Granta. От удара «Гранта» выехала на разделительную полосу, врезалась в столб и перевернулась. По предварительным данным, за 

29 мая 2018, 11:08
Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок

В Самаре во вторник, 24 апреля, в результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок - девочка 2010 года рождения. На проспекте Юных Пионеров столкнулись две иномарки Honda и Mazda. Первым «японцем» управляла 35-летняя автоледи. «Хонда» ехала со стороны проспекта Кирова 

25 апреля 2018, 11:35
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