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Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской …
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21 июня 2018, 10:45
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Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти
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20 июня 2018, 03:36
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани
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19 июня 2018, 02:38
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Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре
В Самаре в результате массового ДТП пострадали малыш и двое взрослых. Авария произошла вечером в понедельник, 18 июня, на Аэропортовском шоссе около 18-го дома. Столкнулись две легковушки и маршрутка №124, сообщает samru.ru. Одну из пострадавших – 33-летнюю женщину госпитализировали. …
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19 июня 2018, 12:05
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Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре
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18 июня 2018, 04:21
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«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
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15 июня 2018, 11:25
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Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике
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15 июня 2018, 09:51
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Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре
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4 июня 2018, 04:43
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6-летнего велосипедиста сбила автоледи на иномарке в Самаре
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1 июня 2018, 04:56
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Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти
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29 мая 2018, 11:08
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Самарская автоледи на «японце» врезалась в «Мазду», пострадал ребенок
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25 апреля 2018, 11:35