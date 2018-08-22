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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную
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22 августа 2018, 02:35
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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином
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22 августа 2018, 02:26
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре
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22 августа 2018, 01:15
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В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком
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22 августа 2018, 12:16
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Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре
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22 августа 2018, 11:54
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Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани
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22 августа 2018, 10:48
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Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре
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22 августа 2018, 08:22
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Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти
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21 августа 2018, 03:04
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37