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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его 

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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

Неосторожное вождение стало причиной очередного ДТП в Самаре. Все произошло 21 августа. 42-летний водитель автомобиля Honda CR-V ехал по улице Гагарина со стороны Авроры к Революционной. На одном из участков он превысил скорость, не успел затормозить и сбил 17-летнюю девушку. 
22 августа 2018, 01:15
В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Во вторник, 21 августа в Красноярском районе Самарской области произошла авария с пострадавшими. На 1066 километре трассы М-5 в районе села Лопатино столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль УАЗ. От удара шофер УАЗа не справился с управлением, и его машина вылетела 
22 августа 2018, 12:16
Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре

Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре

В среду, 22 августа, на пересечении улиц Ставропольской и 22 Партсъезда в областной столице иномарка «Шевроле Авео» сбила четырех пешеходов, в числе которых есть ребенок. По предварительной информации, все пострадавшие остались живы, но с различными травмами были доставлены в ближайшие 
22 августа 2018, 11:54
Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани

Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани

21 августа в Самарской области произошла авария, в которой пострадали сразу двое детей. Около 21:20 24-летний водитель легковушки ехал по улице Магистральной в Сызрани в сторону Октябрьска. Около дома №10 мужчина не пропустил 16-летнюю девушку и 17-летнего юношу, которые переходили 
22 августа 2018, 10:48
Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре

Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре

Правоохранители из Самары ведут проверку сообщения о сексуальном насилии над ребенком в детском саду. Известно, что в отдел полиции № 3 по Советскому району областной столицы 20 августа обратился заявитель, который рассказал, что пострадавшей оказалась четырехлетняя девочка.

ЧП могло 
22 августа 2018, 08:22
Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

В одном из межрайонных отделов судебных приставов в Самарской области возбудили исполнительное производство о розыске ребенка, которого незаконно перевезли в Россию. Мама увезла двухлетнюю малышку из Украины на территорию нашей страны, но сделано это было в обход закона. Приставы сумели 
21 августа 2018, 03:04
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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