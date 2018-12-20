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Материалы по теме:

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании. 
 
- Надеемся, у вора проснётся совесть, 
20 декабря 2018, 02:05
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также фигурантами дела по статье «Посредничество во 
20 декабря 2018, 12:16
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов

Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов

В среду, 19 декабря, в областной столице произошла авария на проспекте Металлургов, в которой пострадали два человека. 45-летний водитель Toyota Land Cruiser 150 Prado ехал в 10:25 по проспекту Металлургов с улицы Металлистов в направлении Севастопольской. По предварительной информации, на 
20 декабря 2018, 10:44
Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

В Советском районе областной столицы случилось нестандартное ДТП. В 01:55 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице 22 Партсъезда со стороны Вольской в направлении улицы Свободы. Он не справился с управлением, и его легковушка врезалась сзади в стоящую комбинированную дорожную 
19 декабря 2018, 01:34
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

Во вторник, 18 декабря, в Сызрани произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. В 20:10 59-летний водитель ехал на своей «Ладе Приоре» по улице Победы в сторону Кирова. Около дома № 57 по улице Победы он сбил 16-летнюю девушку, которая 
19 декабря 2018, 12:51
В Самаре убрали «проклятый» столб на Галактионовской

В Самаре убрали «проклятый» столб на Галактионовской

В Самаре демонтировали «проклятый» столб на улице Галактионовской. Во вторник, 18 декабря, на пересечении Гагалктионовской и Студенческого переулка произошла очередная авария, автомобиль врезался в установленную на дороге световую опору. Напомним, что водители постоянно жаловались на него — слишком часто в 
19 декабря 2018, 09:10
В Самаре Volkswagen сбил пешехода после ДТП

В Самаре Volkswagen сбил пешехода после ДТП

Накануне, 17 декабря, в Ленинском районе Самары произошла крупная авария — столкнулись две иномарки, а в итоге пострадал пешеход. По данным полицейских, 26-летний водитель Ford Transit ехал по улице Галактионовской в сторону Маяковского. Он собирался развернуться, но занял неправильное положение 
18 декабря 2018, 01:52
В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

Во вторник, 12 декабря, поздно вечером произошла авария в Кировском районе Самары. 34-летний водитель уехал на иномарке Dongfeng по улице Георгия Димитрова в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 42 по Димитрова шофер легковушки не сумел справиться с управлением и 
13 декабря 2018, 11:44
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