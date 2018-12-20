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Материалы по теме:

Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В пятницу, 21 декабря, в Самару прибудет долгожданный гость - Дед Мороз из Великого Устюга, который совершает традиционный предновогодний тур по стране. Сначала он побывает в театре «Самарская площадь» на новогоднем представлении для ребят с ограниченными возможностями здоровья, затем - 
20 декабря 2018, 04:28
В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

За прошлую неделю, с 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболели в Самарской области более 9,7 тысячи человек. Причем 4,7 тысячи из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами предыдущей недели, заболеваемость осталась практически на том же 
20 декабря 2018, 04:00
Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину

Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину

В четверг, 20 декабря, произошла смертельная авария в окрестностях Сызрани. Примерно в 12:00 молодой водитель грузовика DAF ехал по трассе мимо Сызрани в сторону Самары. По словам водителя, на «раменском» перекрестке он увидел женщину. После перекрестка он остановил машину на 
20 декабря 2018, 03:06
В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек

В областной столице очередная коммунальная авария: в 11:35 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что произошла утечка на подающем и обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 150 мм на улице Мориса Тореза в Советском районе. Аварию устраняет одна 
20 декабря 2018, 02:33
Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке

Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке

МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, совместно с Самарским художественным музеем подводит итоги конкурса «Самара глазами детей», проходившего в рамках номинации «Третьяковская галерея – online» всероссийского творческого проекта МТС «Поколение М».
 
Творческим заданием конкурса было создание пейзажей с видами достопримечательностей и 
13 декабря 2018, 02:36
В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить 25-летнего местного жителя. Парня обвиняют в осквернении здания и вандализме. По версии следствия, в мае этого года молодой человек осквернил «Дом Егорова», расположенный на улице Куйбышева, 76.Он нанес надписи на входную дверь здания, а затем скрылся. 
11 декабря 2018, 10:24
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре 
26 ноября 2018, 09:03
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