|
Уже завтра в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга
|
20 декабря 2018, 04:28
|
В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек
|
20 декабря 2018, 04:00
|
Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину
|
20 декабря 2018, 03:06
|
В Самаре из-за утечки без тепла остались 1300 человек
|
20 декабря 2018, 02:33
|
Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке
МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, совместно с Самарским художественным музеем подводит итоги конкурса «Самара глазами детей», проходившего в рамках номинации «Третьяковская галерея – online» всероссийского творческого проекта МТС «Поколение М».
|
13 декабря 2018, 02:36
|
В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия
|
11 декабря 2018, 10:24
|
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
|
29 ноября 2018, 04:56
|
С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации
Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре …
|
26 ноября 2018, 09:03