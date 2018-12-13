МТС, ведущий телекоммуникационный оператор в России, совместно с Самарским художественным музеем подводит итоги конкурса «Самара глазами детей», проходившего в рамках номинации «Третьяковская галерея – online» всероссийского творческого проекта МТС «Поколение М».
Творческим заданием конкурса было создание пейзажей с видами достопримечательностей и красивых мест Самары и Самарской области. За время проведения конкурса школьники из Самары, Тольятти, Борского и других городов и сел губернии выложили на сайт pokolenie.mts.ru около 150 работ с видами знаковых мест, достопримечательностей и природных красот родного края. Все работы, созданные юными самарцами в рамках регионального конкурса и загруженные на сайт проекта «Поколение М», примут участие в федеральном этапе проекта, главный приз в котором – возможность выставить свою работу в Третьяковской галерее осенью 2019 года на специальной экспозиции «Поколения М».
Жюри, состоящее из сотрудников музея и представителей организаторов «Поколения М», выбрало участников, чьи работы наиболее ярко и красочно продемонстрировали красоту и уникальность природы и архитектуры Самарской области. Третье место было присуждено 11-летней Алене Папазян за работу с изображением памятника самарского модерна, легендарной «дачи со слонами». «Серебро» досталось знакомому каждому самарцу пейзажу с видом на Волгу и памятник основателю города, князю Григорию Засекину, нарисованному 14-летним Иваном Цикуновым. А победительницей регионального этапа стала 15-летняя Ирина Юшинова, приславшая на конкурс около десяти пейзажей – жюри впечатлил изображенный девушкой вид на деревянный дом с башенкой, расположенный на ул.Арцыбушевской.
«Мы очень рады большому отклику от юных художников со всей Самарской области. В разные годы в нашем регионе жили и творили многие известные художники. Я не сомневаюсь, что кто-то из участников конкурса тоже прославит наш край своим талантом. Иметь возможность реализовать свои творческие способности, получить признание – огромная удача. Благодаря «Поколению М» у наших детей эта возможность есть», – отметила Алла Шахматова, директор Самарского художественного музея.
«Наш проект «Поколение М» за годы своего существования стал настоящим социальным лифтом для тысяч талантливых детей со всех уголков России. Самарская область традиционно очень активно участвует в творческих конкурсах, за четыре года наши школьники побеждали в музыкальных, танцевальных и художественных номинациях «Поколения М», ездили на стажировки в Москву и Питер, выходили на сцену вместе со знаменитостями и выбирали творчество своей профессией. Я не сомневаюсь, что и в этом году на небосклоне «Поколения М» загорятся самарские «звездочки», - рассказал директор самарского филиала МТС Александр Меламед.
Лучшие детские рисунки с видами городских достопримечательностей, присланные на конкурс «Самара глазами детей», войдут в «Виртуальную прогулку» - интерактивный путеводитель по городу, запущенный МТС в 2017 году.
Кроме номинации «Третьяковская галерея – online», дети от 6 до 18 лет могут участвовать и в конкурсах по другим творческим направлениям: фотографии, вокалу, актерскому мастерству, робототехнике и др. Полный список номинаций и условия конкурса можно найти на сайте http://pokolenie.mts.ru/
. Прием работ ведется до 31 мая 2019 года.