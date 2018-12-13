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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. 
13 декабря 2018, 04:42
В блогах: хозяин

В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве

Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. 
13 декабря 2018, 04:34
Закрывается грузовая переправа «Октябрьский спуск - Рождествено»

Закрывается грузовая переправа «Октябрьский спуск - Рождествено»

С пятницы, 14 декабря, закрывается работа грузовой переправы по маршруту «Октябрьский спуск - село Рождествено». Как пояснили в облправительстве, это сделано из-за активной фазы ледостава акватории Рождественской Воложки и реки Волги. Для транспортного сообщения с селом Рождествено будет оборудована временная 
13 декабря 2018, 04:08
В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды

В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды

В четверг, 13 декабря, стартовали плановые работы по переврезке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Молодогвардейской, 3,  временно отключена подача холодной воды в 141 жилой дом. Как сообщает в Твиттере министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, ремонтные работы ведут 
13 декабря 2018, 03:04
Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. 
 
- Результаты конкурса на замещение должности главы Жигулевска подвели на заседании городской Думы. Конкурсная комиссия предложила три кандидатуры 
13 декабря 2018, 02:46
В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить 25-летнего местного жителя. Парня обвиняют в осквернении здания и вандализме. По версии следствия, в мае этого года молодой человек осквернил «Дом Егорова», расположенный на улице Куйбышева, 76.Он нанес надписи на входную дверь здания, а затем скрылся. 
11 декабря 2018, 10:24
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре 
26 ноября 2018, 09:03
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
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