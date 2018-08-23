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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» в Самаре появится школа искусств. Там смогут заниматься не менее 300 детей, рассказала руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Лилия Галузина. Для этого городские власти собираются выкупить здание в центре микрорайона.

Кстати, в нем уже 
23 августа 2018, 04:57
Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов

Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» назначен капитан таможенной службы Антон Антонов. Как пояснили в пресс-службе Самарской таможни, он вступил в должность в середине июля.

Господин Антонов начал службу в таможенных органах в 2013 году с должности инспектора отдела 
23 августа 2018, 04:32
В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

В сентябре стартуют первые прямые рейсы из Самары в Китай

Открылось новое направление из самарского аэропорта «Курумоч». Теперь пассажиров смогут доставлять в Китай. На сентябрь запланированы два перелета от авиакомпании «ИрАэро». Это будут первые прямые рейсы в эту страну из Самары. Приземляться путешественники будут в тропическом городе Хайкоу, столице южнокитайской 
23 августа 2018, 03:16
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Абсолютно все школы Самары готовы к приему детей — таковы итоги их проверок перед 1 сентября. В этом году учебные заведения должны принять 13 980 первоклассников, что на 440 человек больше, чем в прошлом. 
 
- Около 89 % от общего планируемого 
23 августа 2018, 03:05
В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»

В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»

В Самаре продолжается проверка ДТП, в котором пострадал велосипедист. Напомним, что еще 15 августа в 23:05 40-летняя женщина на Mercedes ехала с пассажиром по улице Ново-Садовой со стороны торгово-развлекательного комплекса «Мега Сити» в направлении Постникова Оврага. На пересечении улиц Ново-Садовой 
23 августа 2018, 12:58
В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

Появились подробности ДТП, которое случилось в среду вечером, 22 августа, на 15 километре дороги Самара - Волгоград в Волжском районе. Напомним, что там столкнулись четыре автомобиля - Lada Priora, Datsun, Volkswagen и ВАЗ-2114. Травмы получил один участник аварии - предполагаемый 
23 августа 2018, 09:01
На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины

На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины

В среду, 22 августа, произошла крупная авария на 15 километре  автодороги Самара - Волгоград в Волжском районе. По предварительной информации, на отрезке автодороги «Самара - Волгоград» в районе Воскресенки столкнулись четыре машины. По словам очевидцев, движение транспорта в обе стороны 
22 августа 2018, 07:48
Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

52-летнего мужчину подозревают в домогательствах по отношению к 4-летней девочке.
22 августа 2018, 04:27
В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta

В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta

Во вторник, 21 августа, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок. В 19:45 33-летняя автоледи, получившая права только в феврале, ехала на легковушке ВАЗ в жилой зоне со стороны проезда Оптимистов в направлении Спортивной. По пути она сбила 
22 августа 2018, 01:36
17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

Неосторожное вождение стало причиной очередного ДТП в Самаре. Все произошло 21 августа. 42-летний водитель автомобиля Honda CR-V ехал по улице Гагарина со стороны Авроры к Революционной. На одном из участков он превысил скорость, не успел затормозить и сбил 17-летнюю девушку. 
22 августа 2018, 01:15
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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