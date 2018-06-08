В Сызрани правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего мужчины. Он попал в местную больницу в конце мая. У пациента была тяжелая травма головы. Через несколько дней после госпитализации он умер. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате ссоры со своей сожительницей: девушка разозлилась на своего партнера, села в «Мазду» и несколько раз переехала мужчину. Уголовное дело завели по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, от которого он умер. Наказание за такое преступление – до 15 лет лишения свободы.
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