Сызрань частично оставят без света на 15 минут В Сызрани в субботу, 9 мая, сразу в трех районах отключат свет. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, которые проводит «Самарская сетевая компания», сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани. Отключение будет кратковременным – обещают, что света не будет не …