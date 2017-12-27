В Самаре полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Куйбышевском районе на дороге Самара - Волгоград - Чапаевск, въезд №1. Во вторник, 26 декабря, в 14:50 там столкнулись два автомобиля: ВАЗ 2114 и иномарка Renault Kaptur. Есть пострадавшие.
По предварительной версии, 48-летний водитель «четырнадцатой» при обгоне вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Рено». Иномаркой управлял 40-летний автомобилист. Обоим мужчинам потребовалась помощь медиков. Водителю иномарки назначили амбулаторное лечение. Предполагаемый виновник аварии получил травмы головы и груди. Его положили в больницу. Проводится проверка.
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