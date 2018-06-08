5
38
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

Сотрудник ФСБ, ставший фигурантом уголовного дела о получении взятки, Сергей Гудованый останется под стражей. Суд принял решение о продлении его ареста на три месяца до 10 сентября 2018 года. Защита просила перевести мужчину под домашний арест в связи с состоянием 
8 июня 2018, 01:28
Дело об убийстве шуруповертом пожилой пары передано в суд

Дело об убийстве шуруповертом пожилой пары передано в суд

В Самарской области следователи направили в суд уголовное дело об убийстве шуруповертом пожилой пары. Преступление было совершено осенью 2017 года в Жигулевске. Тела супругов-пенсионеров, на которых были обнаружены множественные раны, нашли в квартире дома, где они проживали. Как сообщалось ранее, 
8 июня 2018, 09:21
Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства

Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства

Федеральной налоговой службе не удалось обанкротить самарское предприятие «Гиппократ» - одно из крупнейших в России производителей по выпуску спиртовых настоек. Областной арбитражный суд отказался вводить процедуру наблюдения в отношении компании и прекратил производство по делу. Иск о несостоятельности «Гиппократа» налоговики 

6 июня 2018, 01:28
Странные «движения» вокруг «Родника»

Странные «движения» вокруг «Родника»

Самарская компания «Актив» - один из совладельцев комбината «Родник» - попытается вернуть в регион 1 миллиард рублей. Акционерное общество обратилось в областной арбитражный суд с иском признать недействительным договор уступки прав требования, заключенный между «Родником» и мордовской фирмой «РегионСтройИнком». Кроме 

6 июня 2018, 11:53
ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области

ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области

В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили схрон с оружием, гранатами и тротилом. Информация о месте его нахождения была получена от активного участника организованного преступного сообщества «Законовские», фигуранта уголовного дела о подкупе сотрудника транспортной полиции. Силовики изъяли два автомата 

1 июня 2018, 11:23
Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей

В Самаре возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции. Его фигурантом стал ассистент кафедры медуниверситета. По версии следствия, 7 мая он получил 15 тысяч рублей за проставление зачета без его фактической сдачи.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на 

1 июня 2018, 09:34
Завербованный СБУ россиянин сдался ФСБ в Самаре

Завербованный СБУ россиянин сдался ФСБ в Самаре

В Самаре в управление ФСБ России по Самарской области обратился россиянин, который сообщил о факте его вербовки сотрудниками службы безопасности Украины. 30-летний мужчина сообщил, что в августе 2016 года ездил к родственникам, проживающим «на подконтрольной Вооруженным Силам Украины части Донецкой 

30 мая 2018, 03:44
Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.

Похожий случай 

25 мая 2018, 10:32
УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых 

24 мая 2018, 02:47
Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Полиция задержала за попытку дачи взятки 38-летнего жителя Тольятти. Мужчина хотел подкупить правоохранителя после того, как его уличили в торговле контрафактным спиртным. За несоставление протокола мужчина предложил офицеру 19 тысяч рублей.

Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и 

25 апреля 2018, 11:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх