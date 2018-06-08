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В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября
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8 июня 2018, 01:28
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Дело об убийстве шуруповертом пожилой пары передано в суд
В Самарской области следователи направили в суд уголовное дело об убийстве шуруповертом пожилой пары. Преступление было совершено осенью 2017 года в Жигулевске. Тела супругов-пенсионеров, на которых были обнаружены множественные раны, нашли в квартире дома, где они проживали. Как сообщалось ранее, …
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8 июня 2018, 09:21
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Приключения «Гиппократа»: самарский производитель настоек избежал банкротства
Федеральной налоговой службе не удалось обанкротить самарское предприятие «Гиппократ» - одно из крупнейших в России производителей по выпуску спиртовых настоек. Областной арбитражный суд отказался вводить процедуру наблюдения в отношении компании и прекратил производство по делу. Иск о несостоятельности «Гиппократа» налоговики …
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6 июня 2018, 01:28
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Странные «движения» вокруг «Родника»
Самарская компания «Актив» - один из совладельцев комбината «Родник» - попытается вернуть в регион 1 миллиард рублей. Акционерное общество обратилось в областной арбитражный суд с иском признать недействительным договор уступки прав требования, заключенный между «Родником» и мордовской фирмой «РегионСтройИнком». Кроме …
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6 июня 2018, 11:53
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ФСБ нашла схрон с оружием ОПС «Законовские» в Самарской области
В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили схрон с оружием, гранатами и тротилом. Информация о месте его нахождения была получена от активного участника организованного преступного сообщества «Законовские», фигуранта уголовного дела о подкупе сотрудника транспортной полиции. Силовики изъяли два автомата …
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1 июня 2018, 11:23
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Преподаватель медуниверситета получил от студентки взятку в 15 тысяч рублей
В Самаре возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции. Его фигурантом стал ассистент кафедры медуниверситета. По версии следствия, 7 мая он получил 15 тысяч рублей за проставление зачета без его фактической сдачи.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на …
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1 июня 2018, 09:34
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Завербованный СБУ россиянин сдался ФСБ в Самаре
В Самаре в управление ФСБ России по Самарской области обратился россиянин, который сообщил о факте его вербовки сотрудниками службы безопасности Украины. 30-летний мужчина сообщил, что в августе 2016 года ездил к родственникам, проживающим «на подконтрольной Вооруженным Силам Украины части Донецкой …
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30 мая 2018, 03:44
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Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области
Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.
Похожий случай …
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25 мая 2018, 10:32
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УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы
Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых …
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24 мая 2018, 02:47
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Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти
Полиция задержала за попытку дачи взятки 38-летнего жителя Тольятти. Мужчина хотел подкупить правоохранителя после того, как его уличили в торговле контрафактным спиртным. За несоставление протокола мужчина предложил офицеру 19 тысяч рублей.
Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и …
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25 апреля 2018, 11:19