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Два полковника ФСБ задержаны в Самаре
В Самаре в эти минуты в Самарском районном суде двум высокопоставленным сотрудникам регионального управления ФСБ избирают меру пресечения. Два полковника ФСБ задержаны с поличным при получении взятки в полтора миллиона рублей, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в силовых …
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12 апреля 2018, 03:24
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Телефонные террористы осуждены за «минирование» зданий в Самаре
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6 апреля 2018, 03:32
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ФСБ поймала членов ОПГ, которые украли нефть на 400 миллионов рублей в Самарской области
Сотрудники самарского регионального управления ФСБ ликвидировали крупную нефтеврезку. Она была сделана в нефтепроводе «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Нелегальная труба, длинной около 2 километров, была проложена к базе ООО УК «Лагуна», расположенной в городе Похвистнево. Там силовики обнаружили 2 емкости на 2 тысячи тонн …
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29 марта 2018, 04:12
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Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество
В Самаре бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество. Суд вынес приговор по делу экс-сотрудника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. Мужчина занимал должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля. Согласно материалам уголовного дела, …
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23 марта 2018, 08:03
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Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции задержан в Самаре
В Самаре следователи возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемый – 21-летнний парень, житель Самарской области. Потерпевшие – две несовершеннолетние девушки. Одна 2000 года рождения, другая - 2001-го. Обе – жительницы Самарской области. По версии силовиков, подозреваемый …
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22 марта 2018, 03:28
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Самарец с пистолетом угрожал убийством администратору гостиницы на Куйбышева
В гостинице на улице Куйбышева самарец с пистолетом угрожал убийством девушке-администратору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Подозреваемый задержан.
Сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда получили сообщение о сработавшей «тревожной кнопке». Патрульные отправились по адресу вызова. По версии сотрудников …
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21 марта 2018, 11:18
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Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары
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21 марта 2018, 10:58
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На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары
В Самаре задержан подозреваемый в хранении героина. Сотрудники Росгвардии заметили в Промышленном районе на улице Димитрова мужчину-пешехода, который, увидев патрульных, попытался скрыться. Росгвардейцы его остановили.
«Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место …
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20 марта 2018, 11:13
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Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка
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15 марта 2018, 12:42
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За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары
В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки …
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14 марта 2018, 04:46
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Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео
Появилось видео неудачной попыткой подкупа одного из сотрудников самарской полиции. Ролик опубликован на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого злоумышленника задержали 1 марта при попытке передачи 200 тысяч рублей руководителю одного из отделов городского управления МВД. Как уже …
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12 марта 2018, 03:36
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Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары
В Самаре полицейский отказался от крупной взятки. Подозреваемый в покушении на дачу взятки задержан. Сумма незаконного вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей «за дачу указаний о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве», указано в сообщении СУ …
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12 марта 2018, 12:05
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Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти
В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. …
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6 марта 2018, 04:45
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В Тольятти чиновник брал взятки бурением скважин
В Тольятти следователи завели уголовное дело в отношении бывшего чиновника мэрии, подозреваемого в получении взятки. Преступление было совершено в период с ноября 2014 года по май 2015-го, когда подозреваемый занимал пост заместителя главы городского департамента градостроительной деятельности. По версии следствия, …
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18 января 2018, 04:07