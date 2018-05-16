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В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»
В Италии произошел курьезный случай с криминальным оттенком: полицейские задержали в Бриндизи наркодилера, который гулял в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). Его машину остановили для стандартной проверки. Мужчина вызвал подозрения у силовиков, но не из-за футболки, а по причине беспокойного …
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14 мая 2018, 07:28
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Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре
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14 мая 2018, 11:50
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СК завел дело по факту нападения 3 парней на инспекторов ДПС в Самаре
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4 мая 2018, 10:25
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СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары
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19 апреля 2018, 03:01
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Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
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17 апреля 2018, 03:01
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Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии …
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16 апреля 2018, 04:32
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Тело 5-летнего мальчика найдено в овраге с талыми водами под Самарой
В Самарской области в овраге с талыми водами обнаружено тело ребенка – 5-летнего мальчика. Трагедия произошла в селе Алькино в Похвистневском районе. Местный следственный отдел регионального управления СК начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
«В Самарской области …
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16 апреля 2018, 10:22
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Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре
В Самаре пойдет под суд глава автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы». Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Её поймали с поличным при получении 380 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги женщина, которая занимает пост гендиректора организации, пообещала …
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13 апреля 2018, 05:07
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СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре
В Самаре в региональном управлении СК России официально прокомментировали задержание сотрудников областного УФСБ. Два высокопоставленных силовика подозреваются в получении взятки. Как сообщает корреспондент ТРК "ТЕРРА" из зала суда, это начальник отдела «М» Павел Чермашенцев и замруководителя службы экономической безопасности Сергей …
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12 апреля 2018, 04:29
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3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре
В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти …
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30 марта 2018, 12:48
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В смерти ребенка в детской стоматологии обвинили анестезиолога из Самары
В Самаре врачу анестезиологу-реаниматологу из стоматологической клиники предъявлено обвинение в смерти ребенка. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК Российской Федерации. Родители привезли 5-летнего мальчика из Новокуйбышевска для лечения в стоматологической клинике в центре Самары. Причиной смерти, по …
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26 марта 2018, 06:30