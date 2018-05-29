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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Суд арестовал имущество собственников «Эл Банка»

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Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только 

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Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 
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Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком

Минтранс из-за колеи на Московском шоссе судится с подрядчиком

В Самаре региональный минтранс подал в суд иск к компании-подрядчику ремонта Московского шоссе с требованием о «понуждении к устранению недостатков». Самарцы пожаловались в соцсетях, что на новой дороге появилась колея. В конце апреля глава облминтранса Иван Пивкин сообщил, что подрядчику 
23 мая 2018, 09:24
21-летняя мать оставила в ванне 10-месячного сына, и он утонул

21-летняя мать оставила в ванне 10-месячного сына, и он утонул

В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту гибели грудного ребенка. Трагедия произошла 15 мая около восьми часов утра в доме на улице Физкультурной. Тело 10-месячного малыша нашли в ванной в одной из квартир. Уголовное дело возбуждено Советским межрайонным следственным 
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Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

14 апреля в одну из городских больниц доставили 11-летнюю девочку в бессознательном состоянии. Ее привезли из фитнес-клуба в Автозаводском районе, где она потеряла сознание. 
17 апреля 2018, 03:01
Тело 5-летнего мальчика найдено в овраге с талыми водами под Самарой

Тело 5-летнего мальчика найдено в овраге с талыми водами под Самарой

В Самарской области в овраге с талыми водами обнаружено тело ребенка – 5-летнего мальчика. Трагедия произошла в селе Алькино в Похвистневском районе. Местный следственный отдел регионального управления СК начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«В Самарской области 

16 апреля 2018, 10:22
3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти 
30 марта 2018, 12:48
В смерти ребенка в детской стоматологии обвинили анестезиолога из Самары

В смерти ребенка в детской стоматологии обвинили анестезиолога из Самары

В Самаре врачу анестезиологу-реаниматологу из стоматологической клиники предъявлено обвинение в смерти ребенка. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК Российской Федерации. Родители привезли 5-летнего мальчика из Новокуйбышевска для лечения в стоматологической клинике в центре Самары. Причиной смерти, по 
26 марта 2018, 06:30
В Чапаевске врач угрожал женщине оказать некачественную помощь и потребовал взятку

В Чапаевске врач угрожал женщине оказать некачественную помощь и потребовал взятку

В Чапаевске следователи завели уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении врача центральной городской больницы. По данным оперативников, медик пригрозил пациентке оказать некачественную помощь и потребовал денег. Преступление было задокументировано в ходе оперативного эксперимента сотрудников ФСБ.

Пациентка, нуждающаяся в оперативном 

12 января 2018, 03:31
В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента

В Сызрани анестезиолог осужден за смерть пациента

В Самарской области анестезиолог осужден за смерть пациента. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих обязанностей рассмотрел федеральный суд Сызрани. Перед служителями Фемиды предстал анестезиолог-реаниматолог Александр Бородин. Мужчина признан виновным. По данным следователей, 28 июня 

26 декабря 2017, 04:43
В Новокуйбышевске врача осудили за взятки

В Новокуйбышевске врача осудили за взятки

Врача из Новокуйбышевска осудили за взятки.

Бывший отоларинголог местной городской больницы ГБУЗ СО НЦГБ признан виновным в получении взяток, сообщает прокуратура Самарской области. По сообщению надзорного ведомства, в уголовном деле фигурирует два эпизода «получения взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ) 

8 ноября 2017, 09:38
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