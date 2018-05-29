В Самаре предстанет перед судом врач-анестезиолог, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. 5-летний мальчик умер 23 июня 2017 года в одной из стоматологических клиник города. Медику предъявили обвинение по части второй статьи 109 УК РФ. При процедуре обезболивания, ребенок был введен в состояние медикаментозного сна и у него произошло нарушение сердечного ритма. Ребенок погиб.
«По версии следствия, причиной смерти мальчика явилось повреждение передней стенки трахеи, которое последовало от небрежных действий обвиняемого вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», - сообщили в СУ СК России по Самарской области.
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