Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти В Тольятти полицейские задержали доцента университета по подозрению в получении взятки. По данным силовиков, в марте 2018 года подозреваемый 1976 года рождения получил в своем рабочем кабинете деньги от студента, у которого были академические долги. Сумма незаконного денежного вознаграждения – …