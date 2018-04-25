В Самаре задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Это полицейский, который, по версии следствия, обещал за 500 тысяч рублей воспрепятствовать возбуждению уголовного дела на гражданина по статье «мошенничество». Деньги ему передали в сентябре 2017-го, но вскрылось все это только сейчас. По данному факту возбуждено уголовное дело. Идет служебная проверка.
В случае, если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Данную информацию «ТЕРРЕ» подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, ранее в Самаре предъявили обвинение двум арестованным полковникам областного управления ФСБ Павлу Чермашенцеву и Сергею Гудованому. Как уже сообщала «ТЕРРА», они, а также двое предполагаемых посредников были задержаны 11 апреля. По версии следствия, действовали по предварительному сговору. В течение двух лет, с марта 2016-го, силовики ежемесячно получали на банковские счета взятки - более миллиона рублей от руководителя юридической фирмы одной компании. Фактически они получали деньги за то, что закрывали глаза на нарушения, выявленные в деятельности перевалочных баз нефти, принадлежащих организации, платившей взятки.
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