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Как изменится погода в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но …
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22 мая 2018, 04:07
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Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области
В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет …
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21 мая 2018, 11:47
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21 мая 2018, 11:08
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Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения
В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети …
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17 мая 2018, 07:00
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МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре
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17 мая 2018, 02:32
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Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов
Самарская область вошла в ТОП-5 самых читающих регионов страны, выяснили исследователи сайта Avito. По их данным, большинство жителей губернии (33 процента) предпочитают отечественную литературу. 22 процента признались, что им нравятся зарубежные авторы. Остальные респонденты не смогли определиться с выбором. Среди …
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3 мая 2018, 07:00
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Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В регионе установилась по-летнему теплая погода. Но погода будет меняться. В пятницу, 4 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза.
«Над Средним Поволжьем будет происходить быстрое перемещение фронтальных разделов циклонов, чередующихся с …
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3 мая 2018, 11:04
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Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре
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20 апреля 2018, 04:43
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Сердце с Волгой внутри стало символом Самарской области
В Самарской области утвержден новый официальный туристский символ региона – сердце с Волгой внутри. Изображение опубликовал туристский информационный центр Самарской области. По данным ведомства, новое графическое изображение утверждено распоряжением Правительства Самарской области от 17 апреля №268.
«Символика представляет собой стилизованное изображение …
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19 апреля 2018, 10:00
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Внимание: самарцев предупреждают о заморозках
По сообщению МЧС, в ближайшие трое суток в Самарской области ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы может понижаться до -3 градусов по Цельсию, приводит ведомство данные Приволжского УГМС.
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует самарцам теплее …
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26 сентября 2017, 07:03
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В Самарской области ожидаются заморозки до -1
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21 сентября 2017, 07:00