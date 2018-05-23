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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Как изменится погода в Самарской области

Как изменится погода в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но 
22 мая 2018, 04:07
Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет 
21 мая 2018, 11:47
Что ночью произошло с погодой в Самаре

Что ночью произошло с погодой в Самаре
21 мая 2018, 11:08
Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети 

17 мая 2018, 07:00
МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре

МЧС предупредило о резком изменении погоды в Самаре

В Самарской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Предупреждение о резком изменении погоды пришло от МЧС. Синоптики прогнозируют на 18 мая кратковременный дождь. Возможна гроза. Ночью ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха повысится до 
17 мая 2018, 02:32
Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов

Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов

Самарская область вошла в ТОП-5 самых читающих регионов страны, выяснили исследователи сайта Avito. По их данным, большинство жителей губернии (33 процента) предпочитают отечественную литературу. 22 процента признались, что им нравятся зарубежные авторы. Остальные респонденты не смогли определиться с выбором. Среди 

3 мая 2018, 07:00
Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта

Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В регионе установилась по-летнему теплая погода. Но погода будет меняться. В пятницу, 4 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза.
 
«Над Средним Поволжьем будет происходить быстрое перемещение фронтальных разделов циклонов, чередующихся с 
3 мая 2018, 11:04
Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

В Самарской области в ночь на субботу, 21 апреля, ожидается понижение температуры и заморозки - до минус одного градуса. Днем – умеренно теплая погода до + 15 градусов. А в воскресенье, 22 апреля, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и 
20 апреля 2018, 04:43
Сердце с Волгой внутри стало символом Самарской области

Сердце с Волгой внутри стало символом Самарской области

В Самарской области утвержден новый официальный туристский символ региона – сердце с Волгой внутри. Изображение опубликовал туристский информационный центр Самарской области. По данным ведомства, новое графическое изображение утверждено распоряжением Правительства Самарской области от 17 апреля №268.

«Символика представляет собой стилизованное изображение 

19 апреля 2018, 10:00
Внимание: самарцев предупреждают о заморозках

Внимание: самарцев предупреждают о заморозках

По сообщению МЧС, в ближайшие трое суток в Самарской области ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы может понижаться до -3 градусов по Цельсию, приводит ведомство данные Приволжского УГМС.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует самарцам теплее 

26 сентября 2017, 07:03
В Самарской области ожидаются заморозки до -1

В Самарской области ожидаются заморозки до -1

Самарские синоптики прогнозируют похолодание. Ночью температура воздуха на территории 63-го региона приблизится к нулевой отметке термометра. На севере области возможны заморозки на почве до -1 градуса по Цельсию, сообщает Приволжское УГМС. Осадков не ожидается. Днем по области будет от 13 
21 сентября 2017, 07:00
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