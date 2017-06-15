Лаборатории судебной экспертизы министерства юстиции приобрели уникальную российскую программу по идентификации лиц с камер видеонаблюдения. Как сообщают «Известия», применяемые технологии не имеют мировых аналогов.
Изначально отечественное ПО появилось как проект импортозамещения. Являясь полностью автоматической, программа давала возможность сократить время экспертизы без урона для качества.
Новейшие технологии позволяют распознавать и улучшать характеристики цифровых документов в разных форматах. Шумы, сопровождающие отдельные съемки, программа подавляет, смазанные фотографии делает более качественными, и т.д.. Вместе с тем, программа автоматически устанавливает факты монтажа и подделок, проводит портретную экспертизу с использованием 3D-технологий. Новинку уже намерены купить независимые бюро судебных экспертиз, адвокаты, страховые компании и банки.
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Самозанятых самарцев подробно опишут в новом законе
Минюст России начал разработку законопроекта о самозанятых россиянах. Документ устанавливает разграничение данной категории граждан на индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих на основании трудового договора. К самозанятым предлагают относить физлица, которые самостоятельно, без наёмных работников, предоставляют любые услуги, направленные на получение …
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30 мая 2017, 11:56
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Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения
Владельцев автодорог в России обяжут оснащать железнодорожные переезды видеокамерами для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Дороги могут принадлежать федеральному центру, регионам, муниципальным образованиям, ведомственным и частным организациям. Владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать переезды техсредствами освобождаются.
Предполагается, что …
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3 мая 2017, 02:32
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Минюст требует запретить "Свидетелей Иеговы"
Минюст России обратился в Верховный Суд с требованием объявить "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретить их деятельность по всей стране. Власти неоднократно уличали сторонников этой церкви в распространении запрещенной литературы, в которой присутствуют тексты, направленные на возбуждение вражды и унижение …
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16 марта 2017, 03:32
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Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников
Министерство юстиции доработает законопроект, позволяющий выставлять на продажу единственное жилье должников. Без крыши над головой никого не оставят, но несостоятельному заемщику придется переехать в жилище, минимально соответствующее соцнормам. Власти не планируют уплотнять граждан или создавать коммуналки. Предполагается, что радикальную процедуру …
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9 февраля 2017, 03:41
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Самарцы будут играть в керлинг в Кировском районе
«Главное управление государственной экспертизы» одобрило проект строительства ледового комплекса в Кировском районе Самары. Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и подготовленная документация соответствуют всем требованиям техрегламентов, говорится в сообщении ведомства.
Комплекс возведут на территории бывшего Радиоцентра. На его площадках …
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26 января 2017, 01:08
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Для видеонаблюдения за самарцами потратят 11 млн рублей
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области потратит почти 11 млн рублей на техническое обслуживание системы видеонаблюдения в Самаре. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.
Исполнитель должен будет круглосуточно до конца 2017 года следить за исправностью работы почти 200 видеокамер …
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2 декабря 2016, 02:54
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Обвиняемый в убийстве знакомой и ее сына в Новокуйбышевске сознался после результатов экспертизы ДНК с места ЧП
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2 ноября 2016, 09:15
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Самарский «Парк Гагарина» проверяют на связи «с заграницей»
Самарский интернет-портал «Парк Гагарина» проверяют на предмет работы в качестве иностранного агента. Инспекцию в редакции издания, которое официально является некоммерческой организацией, проводит областной Минюст. Поводом для проверки послужило обращение гражданина, который предпочел остаться анонимным. Он сообщил, что финансирование портала ведется …
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18 августа 2016, 08:31
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За видеонаблюдение на выборах в Самарской области заплатят 58 млн рублей
Избирком Самарской области объявил тендер на оказание услуг по организации видеонаблюдения и интернет-трансляции в помещениях для голосования на выборах депутатов губернской думы в сентябре. Цена контракта - почти 58 миллионов рублей. Камеры установят на тысяче семисот шестидесяти одном избирательном участке. …
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2 августа 2016, 10:33
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Появилось 3D-видео новых улиц у «Самара Арены» к ЧМ-2018
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17 июня 2016, 10:24
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На видеонаблюдение за процедурой сдачи ЕГЭ в Самарской области потратят 12 миллионов рублей
Правительство Самарской области объявило тендер на организацию видеонаблюдения за процедурой проведения единого госэкзамена. Цена контракта - 11 млн 800 тысяч рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, победитель должен установить в пунктах сдачи ЕГЭ по всей губернии 1419 программно-аппаратных комплексов с …
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5 мая 2016, 04:45
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На новое генетическое исследование останков царской семьи уйдет месяц
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28 сентября 2015, 03:00
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Вид новой развязки на Московском шоссе в Самаре показали в 3D
Появилась 3D-визуализация Московского шоссе после реконструкции. Здесь появятся 2 двухуровневые развязки. На время строительства придется демонтировать памятник самолету "Ил-2". Кольцевые развязки с тоннелем будут на двух участках трассы - на пересечении с Кирова и с Ракитовским шоссе. Напомним, в июне …
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24 июня 2015, 03:07
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На форуме «iВолга-2015» покажут, как делать 3D-селфи
Форум «iВолга-2015», стартовавший в Самарской области 17 июня, не только оценит идеи молодых ученых и бизнесменов, но и даст возможность увидеть, как они воплощаются в жизнь. Проект Валерия Захарова, связанный с 3D-печатью, год назад получил 300-тысячный грант, на который …
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18 июня 2015, 10:31
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Ученые смогли сделать 3D-снимок гигантского вируса
Шведским биофизикам удалось создать совершенную трехмерную модель огромного вируса. В течение нескольких месяцев ученым пришлось сделать приблизительно 200 микрорентгенограмм, используя рентгеновский лазер. Объектом эксперимента стал мимивирус, который в тысячи раз превышает по размерам обычные вирусы, оказавшиеся для эксперимента слишком маленькими.
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5 марта 2015, 05:18
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Закон о независимой экспертизе тарифов ЖКХ предложили самарские депутаты-коммунисты
Закон о независимой экспертизе тарифов в теплоснабжении, электроэнергетике, водоснабжении, водоотведении и снабжении газом предложили депутаты областного парламента от фракции КПРФ. Депутаты считают "ресурсников" монополистами. При этом принятие закона потребует затрат из областного бюджета. Перед утверждением нового размера тарифов их должна …
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19 января 2015, 04:54