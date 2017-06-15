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Для видеонаблюдения за самарцами потратят 11 млн рублей

Для видеонаблюдения за самарцами потратят 11 млн рублей

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Обвиняемый в убийстве знакомой и ее сына в Новокуйбышевске сознался после результатов экспертизы ДНК с места ЧП

Обвиняемый в убийстве знакомой и ее сына в Новокуйбышевске сознался после результатов экспертизы ДНК с места ЧП

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Самарский «Парк Гагарина» проверяют на связи «с заграницей»

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За видеонаблюдение на выборах в Самарской области заплатят 58 млн рублей

За видеонаблюдение на выборах в Самарской области заплатят 58 млн рублей

Избирком Самарской области объявил тендер на оказание услуг по организации видеонаблюдения и интернет-трансляции в помещениях для голосования на выборах депутатов губернской думы в сентябре. Цена контракта - почти 58 миллионов рублей. Камеры установят на тысяче семисот шестидесяти одном избирательном участке. 

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19 января 2015, 04:54
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