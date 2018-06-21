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Материалы по теме:

Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

В Тольятти в промзоне Автозаводского района в среду, 20 июня, перевернулся строительный кран. По словам очевидцев, кабина при этом «повисла в воздухе» над кабиной «КамАЗа». О пострадавших данных нет. Подробности выясняются. Фото с места происшествия появилось в соцсети.

«На улице Северной 

20 июня 2018, 03:36
Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

В поле зрения судебных органов попала жительница Тольятти. На ее попечении находятся 11-летняя девочка и 3-летний мальчик. Дети тяжело заболели. Однако мать не посчитала нужным обращаться к врачам. Он решила лечить детишек дома народными средствами, опасаясь, что от рекомендаций медиков 

20 июня 2018, 02:13
Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.

Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника 
19 июня 2018, 12:59
АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

В Тольятти и Ижевске АвтоВАЗ во второй половине лета остановит сборку автомобилей Lada. Это связано с корпоративным отпуском. Конвейеры остановят на три недели с 23 июля. До 12 августа на площадках автогиганта будут проводить работы по ремонту и наладке оборудования, 

19 июня 2018, 11:52
Вазовская «одиннадцатая» сгорела в Тольятти

Вазовская «одиннадцатая» сгорела в Тольятти

18 июня в Тольятти случился пожар. Утром на Обводном шоссе между Васильевкой и Новозаводской улицей там загорелся автомобиль ВАЗ-2111. Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, автомобиль вспыхнул внезапно. Легковушку никто не тушил. Водителю оставалось только смотреть, как его 
18 июня 2018, 12:33
6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре

6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре

В воскресенье, 3 июня, произошло ЧП. В поселке Толевый Железнодорожного района города погиб 6-летний мальчик.

Отец обнаружил ребенка утром в постели без сознания. Мужчина сразу обратился за помощью медиков, но они не смогли спасти пострадавшего.

Что стало причиной 
4 июня 2018, 04:02
17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
25 мая 2018, 10:56
Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.

Похожий случай 

25 мая 2018, 10:32
В Самаре сотрудники бюро медэкспертизы выдавали фальшивые справки об инвалидности

В Самаре сотрудники бюро медэкспертизы выдавали фальшивые справки об инвалидности

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. 

В этом обвиняются сотрудники «Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области». Предполагается, что они присвоили инвалидность двум людям, не имеющим 

17 января 2018, 11:28
В Самарской области соберут экспертов для просмотра «видео для взрослых»

В Самарской области соберут экспертов для просмотра «видео для взрослых»

Откровенные фотоснимки и видео, снятые супружеской парой из Новокуйбышевска, изучат эксперты. Все материалы им передали в начале этой недели. Специалистам необходимо определить: являются эти материалы порнографией или нет. Свое заключение специалисты должны дать через месяц, сообщает портал progorodnsk.ru
13 октября 2017, 03:37
Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть

Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть

Готово заключение судебно-медицинской экспертизы трупа младенца, которого рядом с туалетом во дворе собственного дома на улице Калинина в поселке Маяк закопала 23-летняя женщина. По данным следственного комитета региона, это произошло два года назад. Все 

21 июня 2017, 09:53
Узнают всех: Минюст РФ закупил не имеющую аналогов программу распознавания лиц

Узнают всех: Минюст РФ закупил не имеющую аналогов программу распознавания лиц

Лаборатории судебной экспертизы министерства юстиции приобрели уникальную российскую программу по идентификации лиц с камер видеонаблюдения. Как сообщают «Известия», применяемые технологии не имеют мировых аналогов.
Изначально отечественное ПО появилось как проект импортозамещения. Являясь полностью автоматической, программа давала возможность сократить время экспертизы 

15 июня 2017, 05:26
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