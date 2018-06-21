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Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти
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20 июня 2018, 03:36
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Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти
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20 июня 2018, 02:13
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Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре
В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.
Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника …
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19 июня 2018, 12:59
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АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля
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19 июня 2018, 11:52
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Вазовская «одиннадцатая» сгорела в Тольятти
18 июня в Тольятти случился пожар. Утром на Обводном шоссе между Васильевкой и Новозаводской улицей там загорелся автомобиль ВАЗ-2111. Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, автомобиль вспыхнул внезапно. Легковушку никто не тушил. Водителю оставалось только смотреть, как его …
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18 июня 2018, 12:33
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6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре
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4 июня 2018, 04:02
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17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре
Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
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25 мая 2018, 10:56
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Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области
Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.
Похожий случай …
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25 мая 2018, 10:32
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В Самаре сотрудники бюро медэкспертизы выдавали фальшивые справки об инвалидности
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении пенсий по инвалидности на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
В этом обвиняются сотрудники «Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области». Предполагается, что они присвоили инвалидность двум людям, не имеющим …
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17 января 2018, 11:28
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В Самарской области соберут экспертов для просмотра «видео для взрослых»
Откровенные фотоснимки и видео, снятые супружеской парой из Новокуйбышевска, изучат эксперты. Все материалы им передали в начале этой недели. Специалистам необходимо определить: являются эти материалы порнографией или нет. Свое заключение специалисты должны дать через месяц, сообщает портал progorodnsk.ru.
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13 октября 2017, 03:37
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Жительница Новокуйбышевска, закопавшая труп ребенка рядом с туалетом, не будет отвечать за его смерть
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21 июня 2017, 09:53
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Узнают всех: Минюст РФ закупил не имеющую аналогов программу распознавания лиц
Лаборатории судебной экспертизы министерства юстиции приобрели уникальную российскую программу по идентификации лиц с камер видеонаблюдения. Как сообщают «Известия», применяемые технологии не имеют мировых аналогов.
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15 июня 2017, 05:26