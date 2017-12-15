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Материалы по теме:

В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники

В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники

В Тольятти в 2018 году откроют две новые поликлиники. Об этом стало известно в ходе визита в город главы региона Дмитрия Азарова в четверг, 14 декабря.

«В Тольятти в следующем году откроется две поликлиники. Детская рядом с Медгородком на 500 посещений 

15 декабря 2017, 10:05
Тольяттинский «Жасмин-Дом» обязали вернуть 10 млн рублей

Тольяттинский «Жасмин-Дом» обязали вернуть 10 млн рублей

Минстрой Самарской области через суд добился от тольяттинского жилищно-строительного кооператива «Жасмин-Дом» возврата субсидии в размере 10 миллионов рублей. Эти деньги выделяли компании для завершения строительства жилого дома на улице Ворошилова в Тольятти в рамках программы «Оказание господдержки участникам долевого строительства, 
14 декабря 2017, 02:12
В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»

В Тольятти сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Обводном шоссе.  По предварительным данным, выживший в одном ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной». Это случилось в среду, 13 декабря, вечером. Фотографии с места  ДТП опубликованы в социальной 

14 декабря 2017, 01:45
В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором

В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора. В руках мужчины был перфоратор. Стражи порядка как раз направлялись в квартиру заявителя, у которого похитили электроинструмент. Кража была совершена в доме на Майском проезде. Владелец имущества оценил ущерб в 11 тысяч рублей.

«К 

13 декабря 2017, 12:54
В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова

В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова

Вечером во вторник, 29 ноября, в Самаре на проспекте Кирова случился потоп. Из-за аварии на водоводе, которая случилась в районе памятника "Ил-2", затопило дорогу. На место аварии выезжали сотрудники коммунальных служб. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия около 
30 ноября 2017, 08:44
В Самаре прочистили канализационные трубы вековой давности

В Самаре прочистили канализационные трубы вековой давности

Канализационные трубы вековой давности прочистили в Самаре. Стокам стало проще уходить из города, рассказали коммунальщики. Сейчас городская система «уличной хозфекальной канализации» состоит из 1 тысячи 260 километров труб и более 40 тысяч колодцев. С начала 2017 года промыто 211 километров 

16 ноября 2017, 11:52
Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти

Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти

В Тольятти случился потоп. Утром в среду, 15 ноября, очевидец опубликовал видео с «плавающими» машинами в социальной сети. Под воду ушла дорога на улице Карбышева. Один автомобилист на «Ниве» пытался проехать через «лужу» и застрял. Второму водителю на внедорожнике повезло 

15 ноября 2017, 04:42
В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должники отдали деньги после того, как им перекрыли канализацию.
 
«Более 2 миллионов рублей долгов удалось получить СКС благодаря процедуре тампонирования канализации», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
 
С начала года, после получения уведомления о тампонировании 

14 ноября 2017, 01:34
За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек

За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек

В 2017 году специалистами “Самарских коммунальных систем” было заменено 525 крышек водопроводных и канализационных люков.

Часть крышек ломаются и деформируются от повышенной нагрузки или в связи с истечением периода срока службы. Но со слов коммунальщиков, проблема большей части открытых колодцев связана 

18 августа 2017, 03:14
В Самаре владельцы элитных коттеджей наворовали воды на миллионы рублей

В Самаре владельцы элитных коттеджей наворовали воды на миллионы рублей

На 2 и 3 просеках в Самаре выявили домовладения, которые самовольно пользовались системами водоснабжения и водоотведения, сообщили «Самарские коммунальные системы». Речь идет о шести элитных домах, которые получали воду без разрешения, без согласования, без промывки системы, без соблюдения технических требований, 

10 августа 2017, 03:45
Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

По информации "Самарских коммунальных систем", подобную футбольную окраску уже получили 16 люков.
 
"Мундиальные" крышки люков канализации появились на газонах по улице Красноармейской, сообщают в СКС. Сами крышки раскрашены под мячи, а горловины колодцев для укрепления выложены камнями.

В 
5 августа 2017, 05:44
Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

В понедельник, 1 августа, после сильного дождя в Самаре случился потоп. Залило дорогу в районе пересечения Самарской и Полевой. В результате улица превратилась в реку. По словам местных жителей, вода начала затапливать подвалы зданий. Отметим, по прогнозу синоптиков, дождливая погода 
1 августа 2017, 01:27
Появилось фото гигантского провала в центре Самары

Появилось фото гигантского провала в центре Самары

В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.

Напомним, 
31 июля 2017, 01:39
Почему самарцы оказались вне удобств?

Почему самарцы оказались вне удобств?

В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка «Солнечный», оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Помимо этого люди не могут дождаться обещанных коммуникаций, за которые 

26 июля 2017, 07:17
В Самаре разгорается новый земельный скандал

В Самаре разгорается новый земельный скандал

В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка Солнечный, оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Теперь добираться домой людям приходится в объезд. Помимо этого они 

24 июля 2017, 12:53
Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи

Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи

Специалисты самарского портала по выбору недвижимости N1.RU изучили цены на дома и коттеджи. Так, двухэтажные и выше строения со всеми коммуникациями  площадью более 100 квадратных метров в региональной столице стоят в среднем 13 миллионов рублей. За ее пределами почти в 

24 января 2017, 10:44
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