В пятницу, 15 декабря, под Тольятти произошел потоп. Вода залила коттеджи и приусадебные участки в селе Русская Борковка. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия. По предварительной информации, прорвало канализационную трубу, по словам очевидцев, вода уже в домах.
«Ну, запах не могу приложить. Все мои растения сортовые погибли. Не представляете, прорыв произошел в 1:30 ночи. Перекрыли трубу в 4 часа. Вода все прибывает», - сообщила местная жительница, комментируя фотографию.
|
В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники
|
15 декабря 2017, 10:05
|
Тольяттинский «Жасмин-Дом» обязали вернуть 10 млн рублей
Минстрой Самарской области через суд добился от тольяттинского жилищно-строительного кооператива «Жасмин-Дом» возврата субсидии в размере 10 миллионов рублей. Эти деньги выделяли компании для завершения строительства жилого дома на улице Ворошилова в Тольятти в рамках программы «Оказание господдержки участникам долевого строительства, …
|
14 декабря 2017, 02:12
|
В Тольятти выживший в ДТП водитель вышел на дорогу и был задавлен «Калиной»
|
14 декабря 2017, 01:45
|
В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором
|
13 декабря 2017, 12:54
|
В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова
|
30 ноября 2017, 08:44
|
В Самаре прочистили канализационные трубы вековой давности
|
16 ноября 2017, 11:52
|
Появилось видео потопа и «плавающих» машин в Тольятти
|
15 ноября 2017, 04:42
|
В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги
В Самаре должники отдали деньги после того, как им перекрыли канализацию.
|
14 ноября 2017, 01:34
|
За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек
В 2017 году специалистами “Самарских коммунальных систем” было заменено 525 крышек водопроводных и канализационных люков.
Часть крышек ломаются и деформируются от повышенной нагрузки или в связи с истечением периода срока службы. Но со слов коммунальщиков, проблема большей части открытых колодцев связана …
|
18 августа 2017, 03:14
|
В Самаре владельцы элитных коттеджей наворовали воды на миллионы рублей
На 2 и 3 просеках в Самаре выявили домовладения, которые самовольно пользовались системами водоснабжения и водоотведения, сообщили «Самарские коммунальные системы». Речь идет о шести элитных домах, которые получали воду без разрешения, без согласования, без промывки системы, без соблюдения технических требований, …
|
10 августа 2017, 03:45
|
Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи
|
5 августа 2017, 05:44
|
Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото
|
1 августа 2017, 01:27
|
Появилось фото гигантского провала в центре Самары
В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.
Напомним, …
|
31 июля 2017, 01:39
|
Почему самарцы оказались вне удобств?
В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка «Солнечный», оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Помимо этого люди не могут дождаться обещанных коммуникаций, за которые …
|
26 июля 2017, 07:17
|
В Самаре разгорается новый земельный скандал
|
24 июля 2017, 12:53
|
Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи
|
24 января 2017, 10:44