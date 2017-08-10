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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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Почему самарцы оказались вне удобств?

Почему самарцы оказались вне удобств?

В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка «Солнечный», оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Помимо этого люди не могут дождаться обещанных коммуникаций, за которые 

26 июля 2017, 07:17
В Самаре разгорается новый земельный скандал

В Самаре разгорается новый земельный скандал

В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка Солнечный, оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Теперь добираться домой людям приходится в объезд. Помимо этого они 

24 июля 2017, 12:53
Тарифы на воду пытаются снизить

Тарифы на воду пытаются снизить

В следующем году тарифы на воду могут снизиться на пять процентов. Федеральная антимонопольная служба планирует лишить возможности государственные и муниципальные водоканалы закладывать прибыль в стоимость ресурса. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.

Как полагают эксперты, эта мера заставит областные и региональные власти 

13 июля 2017, 04:15
Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

На этой неделе потребители в разных районах Самары могут быть отключены от холодного водоснабжения. Рапорт о проведении плановых работ на системах водоснабжения опубликовала компания «Самарские коммунальные системы». В списке десятки адресов. Воду планируют отключать поочередно 30, 31 мая и 1 
29 мая 2017, 04:15
В Самаре дадут подарки тем, кто внесет 6-месячный аванс за воду

В Самаре дадут подарки тем, кто внесет 6-месячный аванс за воду

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Сделав авансовый платеж за 6 месяцев до 31 мая, любой добросовестный потребитель услуг СКС сможет принять участие в розыгрыше призов. Главный из них 

11 мая 2017, 05:15
673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения

673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения

Не работают детские сады и школы. Крупная авария произошла на водоводе в районе 19 километра Московского шоссе накануне около часа дня. Добраться до места порыва коммунальщики не смогли и сегодня утром. Работы осложняются тем, что в охранной зоне водовода складировано 

17 февраля 2017, 12:09
Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи

Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи

Специалисты самарского портала по выбору недвижимости N1.RU изучили цены на дома и коттеджи. Так, двухэтажные и выше строения со всеми коммуникациями  площадью более 100 квадратных метров в региональной столице стоят в среднем 13 миллионов рублей. За ее пределами почти в 

24 января 2017, 10:44
Самарец выиграл загородный дом в лотерею

Самарец выиграл загородный дом в лотерею

Удачным стал новогодний тираж одной из лотерей для жителя Самарской области. Он стал одним из счастливчиков, которые выиграли загородные дома.

Как пишет tltgorod, коттеджи на Новый год в качестве подарка также получили 43 любителя азартных игр из Оренбургской, 
2 января 2017, 05:50
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