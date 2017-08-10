На 2 и 3 просеках в Самаре выявили домовладения, которые самовольно пользовались системами водоснабжения и водоотведения, сообщили «Самарские коммунальные системы». Речь идет о шести элитных домах, которые получали воду без разрешения, без согласования, без промывки системы, без соблюдения технических требований, без оплаты.
Трое домовладельцев вину признали и согласились оплатить услуги и оформить документы должным образом. Если этого не произойдет – воду им отключат. Одно здание уже оставили без водоснабжения.
Самовольщик, который, по заявлению ресурсоснабжающей организации, должен заплатить за воду более 3,6 миллиона рублей, на контакт не идет. Если он не заплатит добровольно, взыскивать указанную сумму с него будут через суд.
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